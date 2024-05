Zu selbstbewusst? Deshalb ist Katja Krasavice noch Single

Für Katja Krasavice (27) könnte es beruflich momentan nicht besser laufen. Mit ihrem aktuellen Song "One Night Stand" landet sie bereits den vierten Nummer-eins-Hit. Doch im Datingleben sieht es bei der Rapperin ganz anders aus. An ihre letzte Beziehung kann sie sich kaum noch erinnern. Im Interview mit RTL muss die ehemalige DSDS-Jurorin erst mal überlegen: "Wann war denn das? Oh mein Gott! Das ist mindestens sieben Jahre her, dass ich wirklich gesagt habe: 'Der könnte es sein!' Und selbst dann dachte ich: Ach nee, doch nicht!" Der Grund für ihre lange Zeit als Single scheint für Katja auf der Hand zu liegen. "Ich bin viel zu dominant. Die Männerwelt ist noch nicht offen für eine krasse Frau", ist sich die Sängerin sicher.

Doch auch sie selbst habe hohe Ansprüche an ihren zukünftigen Partner. "Bis ich mal einen Mann finde, der mir gerecht wird... Das geht gar nicht", gesteht sich die Musikerin ein. Ihr Traummann müsse erst mal überhaupt mit ihr klarkommen, erklärt Katja scherzhaft. Auch finanziell soll ihr Zukünftiger in ihrer Liga mitspielen können. Gar nicht mal so einfach, bei ihrem geschätzten Vermögen von rund zehn Millionen Euro.

Katja hat ihren Mr. Right noch nicht gefunden. Dafür läuft es in ihrer Karriere umso besser. Im vergangenen Jahr durfte sich die 27-Jährige sogar über den "Woman of the Year"-Preis freuen. Darauf war die TV-Bekanntheit damals besonders stolz. "Ich bin froh, mittlerweile als Vorbild einer ganzen Generation an jungen Frauen gesehen zu werden, die sich dank mir nicht schämen, sich zu zeigen, wie sie wollen!", erklärte sie emotional im Interview mit Bild.

Getty Images Katja Krasavice bei DSDS

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Sängerin

Was haltet ihr von Katjas Begründung?



