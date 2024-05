"Jammerlappen": Kim Virginia wettert gegen ihren Ex Emanuell

Emanuell Weißenberger (31) behauptet, dass seine Ex Kim Virginia Hartung (28) bei Prominent getrennt ein Glas nach ihm geworfen hat. Seither schießen der einstige Bachelorette-Kandidat und die ehemalige Temptation Island-Teilnehmerin immer wieder öffentlich gegeneinander – so wie jetzt auch. Im exklusiven Promiflash-Interview nimmt Kim abermals kein Blatt vor den Mund. "Er weiß: Mein Name ist sehr groß. Und es ist einfach Fakt, dass er einfach irgendwas erzählt hat, damit ich reagiere", stellt sie klar und stichelt weiter: "Also in meinen Augen ist er immer noch ein Jammerlappen und dabei bleibe ich auch."

Im Gespräch mit Promiflash verrät die 28-Jährige zudem, wie sie nach dem ganzen Drama zu ihrem Verflossenen steht. "Zu Emanuell möchte ich gar keinen Kontakt mehr haben", stellt Kim klar und erklärt: "Man weiß – glaube ich – auch als Zuschauer, warum er überhaupt noch bei "Prominent getrennt" dabei war, was da seine Rolle war." Daher finde sie, dass Emanuell sich damit zufriedengeben sollte.

2022 hatten Kim und Emanuell bei Bachelor in Paradise nach der großen Liebe gesucht. In der Show selbst hatten sich die beiden allerdings verpasst, da die Influencerin bereits vor seiner Ankunft ausziehen musste. Im Dezember desselben Jahres folgte dann die große Überraschung: Die Realitystars machten ihre Beziehung öffentlich. Ihre Liebe war allerdings nicht von langer Dauer – nur einen Monat später gaben sie ihre Trennung bekannt.

RTL Kim Virginia Hartung und Emanuell Weißenberger bei "Prominent getrennt"

RTL Kim Virginia Hartung, "Prominent getrennt"-Teilnehmerin

