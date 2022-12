Zu Weihnachten: Fiona Erdmann will ihre Fans beschenken!

Fiona Erdmann (34) ist in Spendierlaune! Für die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin könnte es aktuell nicht besser laufen: Im August 2020 durften das Model und sein Partner Mohammad ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Im vergangenen Mai machte dann die kleine Neyla Söhnchen Leo zum großen Bruder. Nun steht für die Familie das erste Weihnachten zu viert an. Aber nicht nur ihre Liebsten möchte sie beschenken, wie Fiona jetzt gegenüber Promiflash verriet!

Im Promiflash-Interview verriet Fiona, dass ihr mehrere Fans geschrieben und berichtet hätten, dass sie sich in diesem Jahr nicht viele Geschenke für ihre Liebsten leisten können. Deswegen wolle sie nun selbst für ein kleines Lächeln bei ihren Fans sorgen: "Ich finde es so schön, wenn man Leuten eine Freude machen kann." Außerdem stellte die 34 -Jährige fest: "Gerade, wenn man selbst die Möglichkeiten hat, seinen Kindern und vielleicht auch anderen eine Freude zu machen."

Doch was wünschen sich Fionas Fans? "Bei manchen habe ich gesehen, dass es gar nicht um viel Geld geht. [...] Manche haben ganz lieb nach einer Videobotschaft oder nach einer Postkarte gefragt." Andere wiederum würden sich über eine Jahreskarte für den Zoo oder über einen Roller freuen. "Das sollte doch jetzt nicht das Problem sein, das möchte ich den Leuten gerne erfüllen", verriet Fiona abschließend gegenüber Promiflash.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Partner Moe und ihren beiden Kids

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann im August 2022

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Model

