An Heiligabend: Golferin Kathy Whitworth (83) ist gestorben

Die Welt des Golfs verliert eine ihrer großen Ikonen! Kathy Whitworth hatte bereits seit ihrer Jugend auf dem Grün gestanden. Während ihrer erfolgreichen Karriere gewann die US-Amerikanerin über 88 Turniere, schaffte es in die Hall of Fame des Golfsports und galt somit als eine der erfolgreichsten Golferinnen ihrer Zeit. Doch nun müssen die Fans der Sportlerin Abschied von ihr nehmen: Kathy ist mit 83 Jahren an Heiligabend verstorben.

Das gab ein Sprecher der Ladies Professional Golf Association, kurz LPGA, nun gegenüber Deadline bekannt. Demnach habe Kathy am 24. Dezember noch an einer Weihnachtsparty in ihrer Nachbarschaft in Texas teilgenommen – bei dem Event sei die frühere Athletin jedoch kollabiert. Am Abend sei sie dann verstorben.

Auch Kathys langjährige Lebenspartnerin Bettye Odle meldete sich bereits zu dem Verlust zu Wort. In einem Pressestatement gegenüber der LPGA erklärte sie: "Kathy verließ diese Welt so, wie sie ihr Leben gelebt hat: liebend, lachend und Erinnerungen schaffend."

Kathy Whitworth 1975

Kathy Whitworth, Profigolferin

Kathy Whitworth, Golferin

