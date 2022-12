Heute reich: Jennifer Lopez' Familie hatte früher wenig Geld

Heutzutage zählt Jennifer Lopez (53) auf der ganzen Welt zu den größten Stars! Die gebürtige New Yorkerin ist nicht nur mit ihren zahlreichen Songs wie beispielsweise "On The Floor", "Let's Get Loud" oder "Love Don't Cost A Thing" supererfolgreich – ihre Fans lieben sie auch für ihre Filme wie "Hustlers" oder auch "Marry Me". Doch der Superstar hatte früher absolut gar nichts mit dem Rampenlicht und Glamour zu tun: J.Lo wuchs ganz bodenständig auf – ihre Familie hatte früher nämlich nicht viel Geld.

Im Rahmen ihres Newsletters OnTheJLO rief sich Jennifer jetzt ihre Kindheit in den 70er- und 80er-Jahren in New York City in Erinnerung – und dabei kam sie auch auf die damalige finanzielle Situation ihrer Familie zu sprechen. "Wir hatten nicht viel Geld", betonte die 53-Jährige. Heute soll die "Jenny From The Block"-Interpretin laut Medienberichten über ein Vermögen in Höhe von 335 Millionen Euro verfügen.

Zudem verdeutlichte Jennifer den krassen Unterschied zwischen ihrem Lebensstil heute und damals anhand eines Wohnaccessoires: Heute besitze sie nämlich eine Wolldecke des Luxus-Labels Hermès für circa 800 Euro. In ihrer Kindheit habe sie hingegen "eine sehr kratzige Decke" besessen, die sie aber trotzdem sehr geliebt habe.

Getty Images Jennifer Lopez im Juni 2022 in New York City

Instagram / jlo Jennifer Lopez im Dezember 2022

Getty Images Jennifer Lopez bei den iHeartRadio Music Awards im März 2022 in Los Angeles

