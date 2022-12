Diese Rolle hat Jennifer Lopez am meisten herausgefordert

Jennifer Lopez (53) fiel nicht jede Rolle leicht! Die gebürtige New Yorkerin gilt als ein wahres Multitalent: Sie ist nicht nur für unzählige Hits wie "On The Floor" und "Jenny From The Block" bekannt, sondern auch für ihr Tanz- und Schauspieltalent. So begeisterte sie ihre Fans mit einer Reihe von Filmen wie "Manhattan Love Story" und "Das Schwiegermonster" – allerdings gab es eine Rolle, die ihr nicht so leichtfiel: Ihre Rolle in dem Film "Hustlers" hat sie bisher am meisten herausgefordert.

Die Frau von Ben Affleck (50) führte vor wenigen Tagen ein Interview mit der US-amerikanischen Vogue, in dem sie auf ihre Arbeit als Schauspielerin zu sprechen kam. Dabei erklärte sie, wie sie sich für verschiedene Rollen vorbereitet: "Recherche, einfach alle Details über die Person und ihren Charakter herausfinden." Doch trotz der ganzen Vorbereitung sei ihr ein Job besonders schwergefallen – der Film "Hustlers", der von korrupten Stripperinnen handelt. "Ramona. Die Pole-Dance-Stange, definitiv die Stange", begründete die zweifache Mama, warum die Rolle sie so sehr herausgefordert hat.

Doch J.Lo lebt nicht nur für die Schauspielerei, sondern auch für die Musik: Ende November hatte sie ihr 13. Studioalbum auf Instagram angekündigt. Die "This is Me... Now"-Platte soll 13 Songs umfassen und an ihr Album "This is Me... Then" erinnern, das 2002 erschienen ist.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, September 2021

Getty Images Jennifer Lopez im August 2019

Getty Images Jennifer Lopez im Jahr 2000

