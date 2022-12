Mit 89 Jahren: "Supernasen"-Regisseur Dieter Pröttel ist tot

Die Filmwelt ist in großer Trauer! Dieter Pröttel prägte das deutsche Fernsehen wie kaum ein anderer: 1967 führte er Regie bei der ersten TV-Sendung in Farbe, in den folgenden Jahrzehnten sorgte er mit unterschiedlichsten Produktionen für eine Menge Unterhaltung. In Erinnerung geblieben sind vor allem seine "Supernasen"-Filme mit Thomas Gottschalk (72) und Mike Krüger (71). Die 80s-Klassiker wurden in diesem Jahr sogar mit einem Special geehrt. Nun machen traurige Nachrichten die Runde: Dieter ist mit 89 Jahren gestorben.

Die Meldung vom Tod des Fernsehmachers gab jetzt der SWR bekannt. Demnach sei Dieter am zweiten Weihnachtstag "im Kreise der Familie" in der Nähe von Starnberg gestorben. Weitere Informationen zu seinem Ableben wurden indes nicht publik gemacht. Nach mehr als 3.000 Produktionen hatte der Regisseur im Jahr 2006 seine aktive Laufbahn beendet.

Neben seinen Filmen war Dieter auch am Set zahlreicher Unterhaltungsformate tätig. Zu den Shows, die unter seiner Ägide hergestellt wurden, zählen etwa die "Rudi-Carrell-Show", "Die Pyramide", der "Talentschuppen" oder "Auf Los geht's los". Seine Karriere währte rund vier Jahrzehnte lang.

Joachim Fuchsberger und Dieter Pröttel in den 70er-Jahren in München

Mike Krüger und Thomas Gottschalk in Dieter Pröttels Film "Seitenstechen" (1985)

Dieter Pröttel (M.) mit Kurt und Paola Felix bei "Verstehen Sie Spaß?"

