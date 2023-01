Autobiografie: Royals sind wegen Prinz Harry "erschöpft"

Prinz Harry (38) legt noch mal eine Schippe drauf! In den vergangenen Wochen war der Sohn von König Charles (74) in aller Munde: Mit seiner Frau Herzogin Meghan (41) packte er in seiner Netflix-Doku "Harry & Meghan" schonungslos über die britische Königsfamilie aus. Im kommenden Jahr wird Harry außerdem seine Memoiren "Spare" veröffentlichen, in denen angeblich weitere Enthüllungen über den Palast gemacht werden. Seine Familie scheint davon jedoch mächtig die Nase voll zu haben!

Gegenüber der Zeitschrift OK! Magazine sagte die königliche Autorin Katie Nicholl, dass Prinz William (40) von dem Buch nicht "entsetzt" sein würde. Die royale Familie soll erst einmal auf die Veröffentlichung der Memoiren warten wollen. "Ich glaube nicht, dass die königliche Familie vor irgendetwas Angst hat, schon gar nicht vor dem, was in Harrys Autobiografie als Nächstes kommt", sagte sie. Die Journalistin fuhr fort: "Aber besorgt, ängstlich? Ja. Bereit zu reagieren? Durchaus möglich. Erschöpft von all dem? Auf jeden Fall."

Für seine Biografie möchte der zweifache Vater in einem Interview mit dem Nachrichtensprecher Tom Bradby (55) werben. Wie The Sun vor wenigen Wochen berichtete, sollen die beiden sich für ein Gespräch zusammensetzen wollen. Bereits bei ihrer Skandal-Doku begleitete Tom das Paar.

Getty Images Prinz Harry und Prinz William bei einem Charity-Event in Tidworth

Getty Images Herzogin Kate, Prinz William, Herzogin Camilla und Prinz Charles beim Gottesdienst

Getty Images Prinz Harry im September 2022

