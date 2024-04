Anne Hathaway verrät: Wie weit ist "Plötzlich Prinzessin 3"?

Der im Jahr 2001 erschienene Kinofilm Plötzlich Prinzessin erfreut sich auch heute noch großer Beliebtheit. In der Komödie hatten Julie Andrews (88) und Anne Hathaway (41) als königliche Großmutter und Nachwuchsprinzessin die Zuschauer weltweit verzaubert. So sehr, dass drei Jahre später eine Fortsetzung des Kassenschlagers erschien. Doch können sich die Fans schon bald auf einen dritten Teil freuen? Im Interview mit V Magazin macht Anne jetzt jedenfalls verdächtige Andeutungen. Angesprochen auf die Frage verrät die Schauspielerin vielversprechend: "Wir sind an einem guten Punkt." Das sei jedoch alles, was sie dazu sagen könne. "Es gibt noch nichts zu verkünden. Aber wir sind in einer guten Position", berichtet die Oscar-Preisträgerin geheimnisvoll.

Schon im Jahr 2019 gab die "Der Teufel trägt Prada"-Darstellerin bekannt, dass es bereits ein Skript für den dritten Teil der beliebten Prinzessinnen-Reihe gäbe. In der TV-Sendung "Watch What Happens Live with Andy Cohen" erklärte die 41-Jährige: "Ich will eine Fortsetzung, Julie will es machen. [...] Wir alle wollen es wirklich!" Das einzige Hindernis: Sie alle hätten sehr große Ansprüche an den Film. "Es ist nur so, dass wir ihn nicht machen wollen, wenn er nicht perfekt ist", begründete Anne damals. Trotzdem zeigte sie sich optimistisch. "Wir arbeiten daran", machte die New Yorkerin deutlich.

Im Gegensatz zu Anne ist Julie scheinbar eher skeptisch, was die Fortsetzung von "Plötzlich Prinzessin" anbelangt. Im vergangenen Monat gab sie gegenüber Today an: "Es ist jetzt schon ziemlich lange her, dass die beiden Filme gedreht wurden. Manchmal ist es besser, eine Sache ruhen zu lassen." Bisher sei über ein Sequel nur gesprochen, jedoch "nichts realisiert" worden. "Ich bin nicht sicher. Aber ich glaube, das Projekt wurde auf Eis gelegt", vermutete die 88-Jährige.

Anzeige Anzeige

Rex Features / Rex Features / ActionPress Filmposter von "Plötzlich Prinzessin 2"

Anzeige Anzeige

Getty Images Julie Andrews, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Würdet ihr euch über einen dritten Teil von "Plötzlich Prinzessin" freuen? Ja! Ich würde den Film sofort anschauen. Ich glaube nicht, dass die Produktion das noch mal so gut wie vor 20 Jahren hinbekommt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de