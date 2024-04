Nach Schlägerei: Kanye Wests Verfahren wird wohl eingestellt

Kanye West (46) ist einem Gerichtsprozess wohl doch noch entgangen. Der Rapper begann während einer Veranstaltung im Chateau Marmont eine Schlägerei und schlug einem der The-Houston-Brothers-Zwillinge ins Gesicht. Nachdem das LAPD die Auseinandersetzung beendet hatte, wurde der Rapper wegen Körperverletzung angeklagt. Wie TMZ berichtet, soll das Verfahren nun eingestellt werden, da sich niemand zu dem Vorfall äußert. Die Polizei versuchte, die Sänger Jonnie und Mark zu erreichen – dennoch vermuten die Beamten, dass Kanye in der Zwischenzeit Kontakt mit ihnen aufgenommen haben könnte, um die Angelegenheit aus der Öffentlichkeit herauszuhalten.

Einer der beiden Zwillinge soll laut Kanyes Aussage Bianca Censori (29) unangemessen berührt haben. In dem Podcast "The Download" schilderte er, dass der mutmaßliche Täter mit ihr zusammengestoßen sei und unter ihr Kleid gegriffen habe. "Ich sprach mit dem Mann und sagte: 'Sie müssen jetzt sofort gehen', und er meinte: 'Oh, es ist okay.' Und ich sagte: 'Nein, es ist nicht okay'", erinnert er sich. Wie Insidern gegenüber dem Newsportal geäußert haben, sollen Aufnahmen der Überwachungskameras zeigen, dass es sich hierbei nur um einen leichten Zusammenstoß gehandelt habe. Dennoch eskalierte die Situation und Kanye schlug den Zwilling nieder.

Seit dem Vorfall wurden Bianca und Kanye wieder gemeinsam gesichtet. Eine Expertin für Körpersprache analysierte die Paparazzi-Fotos und sprach von einer "unklaren Körpersprache von Bianca und Kanye". Obwohl das Paar nach wie vor passende Outfits trägt und eine starke Einheit bildet, könnte die Schlägerei wohl dicke Luft verursacht haben. "Bianca geht vor, anstatt neben oder hinter Kanye, und es gibt weniger verbindende Gesten als sonst, wie beispielsweise das Händchenhalten", erklärte die Expertin.

