Nico Nizou tritt bei Fame Fight Challenger gegen Bobby an!

Mit Nico Nizou und Bobby Chamberz wurde nun die nächste Kampf-Konstellation bei Fame Fight Challenger gefunden! Die beiden werden in wenigen Wochen gegeneinander bei dem Spektakel antreten, wie das Event selbst via Instagram bekannt gibt. "Nicolas Nizou startet in die zweite Runde! Letztes Jahr sprang er mit nur knapp zwei Wochen Vorbereitungszeit für jemanden ein, um gegen Kevin Njie (28) zu boxen. Er hat sein Kämpferherz in allen drei Runden bewiesen und eine souveräne Performance gezeigt! Diesmal geht es, mit vollem Trainingscamp, gegen Babak ‘Bobby’ Cheraghpour in den Ring", heißt es in einem Statement.

Die Community ist bei dieser Bekanntmachung ganz schön aus dem Häuschen. "Das wird ein starker Kampf", "Bobby, du wirst es so was von machen" oder "Ich bin eindeutig für Nico", freuen sich die Fans im Netz. Und auch Fame-Fight-Challenger-Kandidat Bucci Yok stärkt dem ehemaligen Love Island-Boy den Rücken. Zu drei Flammen-Emojis verlinkt er Nico. Bucci selbst wird bei einem der Kämpfe gegen Bocc Özsu antreten.

Doch die vier Jungs sind nicht die einzigen Sternchen, die sich am 24. Mai der Herausforderung Fame Fight Challenger stellen werden. So werden unter anderem auch die Ex-"Love Island"-Girls Lena Schiwiora (27) und Evi (29) antreten. Letztere wird gegen Reality-TV-Beauty Alessandra Wichert (27) kämpfen, die ebenfalls bei "Love Island" Kandidatin war.

