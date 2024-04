Junior Andre soll an diese TV-Bekanntheit vergeben sein!

Junior Savva Andre (18) hat offenbar eine geheime Freundin – und diese ist keine Unbekannte! Wie The Sun erfahren haben will, ist der Sohn von Katie Price (45) mit der TV-Bekanntheit Jasmine Orr liiert. "Junior hat Jasmine bereits seinem Vater und seiner Stiefmutter Emily vorgestellt", plaudert ein Insider gegenüber dem Boulevardblatt aus. Vorerst wollen die beiden ihr Liebesglück jedoch nicht publik machen. Die 23-Jährige selbst war im vergangenen Jahr in der Sendung "Celebs Go Dating" zu sehen. Außerdem soll sie während ihrer Love Island-Teilnahme mit Adam Collard zusammen gewesen sein.

Bereits in der vergangenen Woche plauderte der 18-Jährige auf Instagram aus, dass er mit jemandem eine exklusive Beziehung führe. Der Promispross verriet jedoch nicht, um wen es sich handele. Dass seine neue Flamme seinen Vater Peter Andre (51) und seine Stiefmutter kennen lerne, soll Junior jedoch besonders am Herzen gelegen haben. Die Quelle merkt an: "Es war ihm sehr wichtig, dass sie ihre Zustimmung geben. Er ist schon ganz verknallt!"

Ob auch Katie mit der neuen Liebe ihres Sohnes bekannt gemacht wurde? Das Verhältnis zwischen Junior und dem Busenwunder soll seit geraumer Zeit eher unterkühlt sein. "Ich habe Junior seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ich habe ihm eine Nachricht geschickt!", äußerte sich die 45-Jährige im März in ihrem Podcast "The Katie Price Show". Aktuell lebt ihr Sohn bei seinem Vater.

Anzeige Anzeige

Instagram / jasmineo2000 Jasmine Orr, Trash-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Model

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Junior seine Beziehung bald öffentlich machen wird? Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Nein, er genießt sein Glück erst mal im Privaten. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de