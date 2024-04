Dreimal in Deutschland: Janet Jackson geht auf Europa-Tour!

Die europäischen Fans von Janet Jackson (57) haben Grund zur Freude: Die "Come On Get Up"-Interpretin geht in diesem Jahr wieder auf Europa-Tour! Das verkündete die Schwester von Michael Jackson (✝50) vor wenigen Stunden auf ihrem Instagram-Account. "Europa, es ist eine Weile her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben, aber das Warten hat ein Ende. Ich werde meine 'Together Again'-Tour diesen Herbst in ganz Europa abhalten", erzählt sie in einem kurzen Clip. Die Tickets sind ab kommenden Freitag, 9 Uhr, erhältlich und in Deutschland tritt die Sängerin gleich in drei Städten auf: Die Konzerthallen in München, Köln und Berlin werden im Oktober sicherlich ordentlich gefüllt sein!

Derzeit tourt die 57-Jährige durch den Rest der Welt und beglückt ihre Fans mit ihrer talentierten Stimme und aufregenden Performances. Auf Social Media hält sie ihre Follower auf dem Laufenden und teilt regelmäßig die wohl schönsten Momente ihrer Auftritte. Zuletzt waren Janet und ihre Background-Tänzer auf den Bahamas und sorgten dort offenbar für große Begeisterung, wie unter ihrem letzten Beitrag deutlich wird. "Ihr wart der Hammer! Danke, dass du auf die Bahamas gekommen bist" und "Das war die beste Show aller Zeiten", lauten nur zwei von vielen glücklichen User-Kommentaren.

Die "Together Again"-Tour ist Janets "umsatzstärkste Tour", wie sich vor Kurzem im "On Air"-Interview mit Ryan Seacrest (49) herausstellte. Sie liebe es, Musik zu machen und aufzutreten, denn ihr Ziel sei es immer gewesen, "das Leben eines Menschen auf positive Weise zu verändern". Das Gesangstalent fügte hinzu: "Es ist so schön zu sehen, wie sie in Erinnerungen schwelgen, wenn ein Lied [auf der Bühne] zum ersten Mal gespielt wird und sie mitsingen und lächeln."

Getty Images Janet Jackson im Dezember 2023

Instagram / janetjackson Janet Jackson im März 2024

