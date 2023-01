Chance verpasst! Robbie Williams stand auf Kylie Minogue

Robbie Williams (48) war zu schüchtern! Der Musiker gehörte viele Jahre lang zu den begehrtesten Junggesellen weltweit. Zahlreiche Affären wurden dem ehemaligen Take That-Star nachgesagt, darunter mit Lindsay Lohan (36), Melanie C. (48) und Geri Halliwell (50). Auch mit Kylie Minogue (54) soll der Sänger in den frühen 2000ern angebandelt haben. Jetzt äußert sich Robbie zu der angeblichen Liaison – es kam nie zu mehr, weil er sich nie traute!

In einem Interview auf BBC Radio 2 mit Scott Mills erinnerte sich der Brite zurück. Auf die Frage des Moderators, was denn nun mit Kylie gelaufen sei, erklärte Robbie: "Leider nicht so viel, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich habe das versaut!" Der "Candy"-Interpret ergänzte, sich in Gegenwart der Blondine stets wie ein Teenager verhalten zu haben und zu schüchtern gewesen zu sein. "Aber sie ist mein Schwarm, mein Schwarm aller Schwärme", versicherte er.

Bereuen dürfte Robbie die verpasste Chance heute aber wohl nicht mehr. Immerhin ist der 48-Jährige seit 2010 mit Ayda Field (43) verheiratet und hat mit dem Model vier gemeinsame Kinder. Mit der Beauty lebt der Rockstar inzwischen ein sehr ruhiges und bodenständiges Leben, das sich sehr von seiner wilden Jugend unterscheidet.

Anzeige

Getty Images Robbie Williams bei der Fashion Week 2022 in Paris

Anzeige

ALL ACTION Kylie Minogue und Robbie Williams

Anzeige

Getty Images Ayda Field und Robbie Williams, Dezember 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de