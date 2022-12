Ayda Field hätte ihren Robbie Williams gern früher getroffen

Ayda Field (43) denkt an Robbie Williams' (48) wilde Vergangenheit zurück! Seit 2010 sind die beiden verheiratet – Ayda schaffte es, ihn von einem wilden Popstar zu einem liebenden Familienvater zu machen. Vor der Beziehung mit der Schauspielerin ließ Robbie nämlich nichts anbrennen und nahm die ein oder andere Frauengeschichte mit. Deshalb hätte Ayda ihren Mann am liebsten schon viel früher kennengelernt!

"Robbie und ich reden manchmal darüber, dass ich mir wünschte, wir hätten uns früher getroffen. Warum musste ich all diese Dummköpfe durchmachen? Warum musstest du mit all diesen Supermodels schlafen? Aber warum haben wir das nicht früher angefangen?", erzählte Ayda im Podcast "Postcards from the Edge". Dennoch sei sie sich ebenso sicher, dass eine Beziehung früher nicht funktioniert hätte: "Ehrlich gesagt glaube ich, dass Rob es komplett versaut hätte, wenn ich ihn früher getroffen hätte. Es wäre eine ganz andere Geschichte geworden." Das Paar habe sich genau zum richtigen Zeitpunkt getroffen, als es "füreinander bestimmt" gewesen sei.

Robbie war in den 90er-Jahren als Mitglied von Take That vor allem für seine Exzesse bekannt: Er war nicht nur drogen-, sondern auch sexsüchtig. "Mein Ding in den 90ern war Sex mit Fremden, ich wusste nicht, ob ich das aufgeben könnte", verriet der Sänger gegenüber Grazia. Seitdem er Ayda kenne, sei dieses Verlangen aber vollkommen verschwunden.

Getty Images Robbie Williams 1997 in London

Olivier Borde / Bestimage Celebs / actionpress Robbie Williams und Ayda Field Williams

ALL ACTION Robbie Williams und Geri Horner, 2001

