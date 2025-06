Erkannt? So ein süßes Kind war Weltstar Robbie Williams

Ein süßes Kinderfoto mit einem keck grinsenden Jungen mit Topfschnitt überraschte die Fans. Auf dem Bild, das Mirror veröffentlichte, zeigt sich niemand anderes als Robbie Williams (51). Der britische Star, geboren 1974 in Burslem, zählt heute zu den bekanntesten Sängern weltweit. Als Kind träumte Robbie davon, Fußballprofi zu werden – doch sein wahres Talent entfaltete sich auf der Bühne. Mit 16 Jahren erhielt er einen Platz in der Boyband Take That, den er sich angeblich mit seinem charmanten Augenzwinkern beim Vorsingen sicherte. Dieses eine unvergessliche Zwinkern markierte also den Beginn seiner beeindruckenden Karriere.

Doch Robbies Weg an die Spitze war alles andere als leicht: Seine Kindheit beschrieb der Sänger selbst einmal als geprägt von "absoluter Armut". Nach der Trennung seiner Eltern wuchs er gemeinsam mit seiner Halbschwester bei seiner Mutter Jan auf – einer Frau, über die er bis heute voller Bewunderung spricht. Trotz aller Herausforderungen habe sie immer alles für ihre Kinder gegeben. Auch in der Schule hatte Robbie zu kämpfen: Lernschwächen und Dyslexie machten ihm das Leben schwer. Seine Stärke entdeckte er schließlich in der Schauspielerei und im Gesang – inspiriert von seinem Vater, einem Komiker und Sänger. Die gemeinsame Zeit auf Tour prägte ihn sehr. Umso schwerer traf ihn der Moment, als sein Vater aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten musste.

Robbie, der kürzlich eine Pause von der Musik angekündigt hat, widmet sich inzwischen neuen Wegen. Jetzt liegt ihm besonders die Förderung junger Talente am Herzen – eine Möglichkeit, Erfahrungen aus einer Karriere weiterzugeben, die ihn vom schüchternen Jungen aus Burslem zu einem der strahlendsten Stars der Musikszene machte. Trotz seines Erfolgs und internationalen Ruhms bleibt Robbie aber mit seinen Wurzeln verbunden. Wie er selbst immer wieder betont, liebt er seine Heimatstadt und die Menschen, die ihn geprägt haben.

Getty Images Robbie Williams im Mai 2025 in London

Getty Images Take That in Italien 2011

Getty Images Robbie Williams, Februar 2025