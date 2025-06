Robbie Williams spricht auf Konzert offen über Sexsucht

Vor beeindruckenden 60.000 Fans im Emirates Stadium in London sorgte Robbie Williams (51) bei einem seiner neuesten Konzerte für wahre Gänsehautmomente. Während der britische Superstar mit Klassikern wie "Let Me Entertain You" die Menge zum Toben brachte, überraschte er mit ungewohnt ernsten und offenen Worten. Zwischen den Songs sprach der Entertainer über die dunklen Kapitel seiner Vergangenheit: Drogenmissbrauch, psychische Probleme und sogar seine frühere Sexsucht. "Bevor ich meine Familie hatte, war ich komplett verloren. Sie ist der Grund, warum ich noch auf diesem Planeten bin", gestand er unter Applaus.

Die Familie, zu der zwei Töchter und zwei Söhne zählen, scheint ein zentraler Halt in Robbies Leben geworden zu sein. Mit Ehefrau Ayda Field (46) baute er sich ein harmonisches und liebevolles Heim auf, das ihn fest im Leben verankert. "Meine Kinder haben große Herzen, sie kümmern sich nicht um meinen Erfolg oder darum, welche Stadien ich fülle", erklärte der Sänger. Besonders rührend war, wie er beschrieb, dass seine Familie zwar nicht alles verändert habe – doch sie seien sein Ein und Alles, berichtete Bild. Eine emotionale Botschaft, die den Fans zeigte, wie tiefgreifend ihn die Nähe zu seinen Liebsten prägt.

Doch der Weg zu dieser inneren Ruhe war alles andere als leicht. Robbie sprach bereits früher über innere Kämpfe und schwere Gedanken, die ihn bis heute gelegentlich begleiten. Dieser offene Umgang ist es, der ihm nicht nur als Musiker, sondern auch als Mensch eine besondere Verbindung zu seinem Publikum verschafft. Mit Reflexion und einer guten Prise Humor sagte er den Zuschauern: "Ich bin nicht cool, ich bin nicht mysteriös. Ich feiere meine peinlichen, seltsamen Facetten." Dass er trotz all dem Entertainment und seiner nachdenklichen Momente so authentisch wirkt, ist wohl eines seiner größten Erfolgsgeheimnisse – und eine Inspiration für viele.

Getty Images Robbie Williams im Januar 2025

Instagram / aydafielwilliams Robbie Williams und Ayda Field, März 2025

