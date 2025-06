Kylie Minogue sagt vier Konzerte wegen Kehlkopfentzündung ab

Kylie Minogue (57) hat ihre Fans mit einer traurigen Nachricht enttäuscht: Die Sängerin musste gleich vier Konzerte ihrer aktuellen "Tension Tour" verschieben. Dazu gehört auch der geplante Auftritt in der Uber Arena in Berlin am Montag, dem 16. Juni 2025. Grund dafür ist eine Kehlkopfentzündung, die sie sich während der Tournee zugezogen hat. Die Erkrankung zwingt die Australierin dazu, ihre Stimme zu schonen. In einer emotionalen Nachricht an ihre Fans äußerte sich Kylie auf Instagram: "Ich habe alles versucht, ganz schnell wieder gesund zu werden, aber leider wird es noch einige Tage dauern, bis ich wieder auf der Bühne stehen kann. Ich bin so, so traurig!" Gleichzeitig versprach sie, die Konzerte in Berlin, Lodz, Kaunas und Tallinn nachzuholen. Ein Ersatztermin für Berlin soll bald bekannt gegeben werden.

Die "Padam Padam"-Sängerin ist seit Februar 2025 auf der "Tension Tour" unterwegs, bei der sie Hits aus ihrem kürzlich erschienenen Album sowie zahlreiche Klassiker performt. Den UK-Teil ihrer Tournee beendete sie erst vor wenigen Tagen. Dort feierte sie einen triumphalen Moment, als sie bei ihrer 24. Show in der O2 Arena in London einen besonderen Award erhielt. Kylie wurde als erste weibliche Künstlerin in den exklusiven "21 Club" des Veranstaltungsortes aufgenommen. Ihre Shows sorgten nicht nur für ausverkaufte Hallen, sondern auch für emotional bewegende Momente zwischen der Sängerin und ihren Fans.

Dennoch blieb die Tour nicht völlig ohne Kritik. Einige Fans zeigten sich unzufrieden mit der Inszenierung und Ausführung der Shows, die sie als weniger kreativ im Vergleich zu früheren Tourneen empfanden. Kylie, die für ihre aufwendig gestalteten Bühnenshows bekannt ist, scheint es dennoch geschafft zu haben, mit Momenten der Dankbarkeit und Verbundenheit zu punkten. Ihre Entschuldigung und das Versprechen, die abgesagten Konzerte nachzuholen, zeigen, wie wichtig ihr ihre Fans sind. Die "Tension Tour", die ihre größte seit über einem Jahrzehnt ist, bleibt trotz der Rückschläge ein weiterer Meilenstein in der Karriere der international gefeierten Pop-Ikone.

Getty Images Kylie Minogue im September 2024

Getty Images Kylie Minogue bei den BRIT Awards 2024

