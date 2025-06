"So früh?": Robbie Williams in Gelsenkirchen mit BH beworfen

Robbie Williams (51) hat kürzlich sein Auftaktkonzert der Deutschland-Tournee gegeben und brachte die Veltins-Arena in Gelsenkirchen zum Kochen. Pünktlich um 20:41 Uhr begann laut Bild die Show mit einem spektakulären Auftritt als Astronaut zu seinem Song "Rocket". Der Sänger ließ sein Publikum wissen: "Habt ihr mich vermisst?", woraufhin ein lautstarkes "Ja!" durch das Stadion hallte. Schon um 20:58 Uhr flog der erste BH auf die Bühne. Charmant nahm Robbie das Geschenk an und scherzte: "So früh?" Neben seinen Hits wie "Feel" und "Angels" sorgte der Entertainer dank seiner lockeren Sprüche und gelegentlichen Fehler – zum Beispiel bei der Aussprache von "Gelsenkirchen" – für zahlreiche Lacher.

Für einen besonders emotionalen Moment sorgte Robbie, als er Patricia Soave, eine Physiotherapeutin aus Gelsenkirchen, im Publikum erkannte. Sie hatte sich in einem Schalke-Trikot bis in die erste Reihe gekämpft, nachdem sie schon frühmorgens vor dem Stadion gewartet hatte. Während des Konzerts hielt Robbie sein Versprechen aus einem früheren Treffen und widmete ihr "She’s the One", begleitet von einem Kuss auf die Stirn und einer innigen Umarmung. Mit solchen persönlichen Gesten zeigte der Superstar, wie sehr er seine Fans wertschätzt. Auch ein kurzer Fauxpas, bei dem er einen Schalke-Schal aufhob und das Publikum lauthals buhte, tat der guten Stimmung keinen Abbruch.

Bereits vor zwei Wochen hatte Robbie bei einem Konzert im Londoner Emirates Stadium für Gesprächsstoff gesorgt. Zwischen den Songs sprach der Künstler ungewöhnlich offen über dunkle Kapitel seines Lebens. Drogenprobleme, psychische Krisen und seine frühere Sexsucht – all das teilte er laut verschiedener Clips auf Social Media ehrlich mit seinem Publikum. "Bevor ich meine Familie hatte, war ich komplett verloren. Sie ist der Grund, warum ich noch auf diesem Planeten bin", gestand der 51-Jährige. Mit diesen Worten zeigte der Entertainer eine sehr persönliche Seite, die bei seinen Fans für Gänsehaut sorgte.

Getty Images Robbie Williams, November 2024

Getty Images Robbie Williams, Februar 2025

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field, Dezember 2024

