Fünf Jahre nach Verlobung: Daniella Monet hat geheiratet!

Daniella Monet ist vor den Traualtar getreten! Mit ihrem Partner Andrew Gardner hat die Schauspielerin bereits zwei gemeinsame Kinder. Nach Söhnchen Gio James folgte 2021 noch Tochter Ivry. Die Geburt verkündeten die Eltern stolz im Netz. Die Frage aller Fragen stellte ihr Liebster ihr bereits vor fünf Jahren – und sie sagte "Ja". Nun haben sie es endlich geschafft: Daniella und ihr Andrew haben geheiratet!

Auf ihrem Instagram-Account teilte Daniella gleich eine ganze Reihe von Fotos, die ihren besonderen Tag festhalten. Jedes Bild ist lediglich mit einer der Zahlen ihres Hochzeitsdatums untertitelt: Geheiratet wurde am 29. Dezember. In einem ausführlicheren Post schreibt sie dann: "Momente der letzten Tage. [...] Meine Beziehung ist das, was ich mir immer erträumt habe." Für ihre Hochzeit verzichtet die "Victorious"-Darstellerin aber auf ein ausgefallenes Kleid. Sie entschied sich für ein elegantes, weißes Kostüm. Ihr Andrew trug derweil ganz klassisch einen dunkelblauen Anzug, ließ Krawatte oder Fliege aber weg.

Die Verlobung von Daniella und Andrew fand bereits am Weihnachtstag 2017 statt. Dafür schnitzte er die Worte "Heirate mich?" in einen Baum in ihrem Vorgarten. Gegenüber People erklärte die 33-Jährige: "Es ist wunderschön und ich bin so glücklich. Ich glaube, ich habe ganze drei Stunden geweint."

Anzeige

Getty Images Daniella Monet, "Victorious"-Star

Anzeige

Instagram / daniellamonet Daniella Monet mit ihrem Mann Andrew Gardner und ihren beiden KIndern

Anzeige

Getty Images Daniella Monet, Mai 2015 in Beverly Hills

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de