Daniella Monet gewährt ihren Fans ganz intime Einblicke in ihr Privatleben – und zwar in die Geburt ihres Kindes! Erst Anfang September enthüllte die Schauspielerin, dass sie bereits im neunten Monat schwanger sei. Kurze Zeit danach kam ihr Söhnchen Gio James zur Welt. Doch über die Geburt gab sie zunächst nicht viel preis. Nun aber teilt die Sängerin mit ihrer Community ein paar sehr private Schnappschüsse dieses ganz besonderen Tages!

Auf Instagram postete der "Victorious"-Star gleich mehrere Fotos aus dem Krankenhaus – und zwar ziemlich intime. Die Bilder zeigen tatsächlich, wie sie in den Wehen liegt. Zu sehen ist auch, wie ihr Verlobter Andrew Gardener während der starken Schmerzen beisteht. Zum leicht verspäteten Veröffentlichungszeitpunkt der Aufnahmen erklärte Daniella: "Wir haben etwas länger gebraucht, um das Ganze noch einmal zu erleben, aber hier ist es!" Anschließend machte sie ihre Community darauf aufmerksam, dass sie in ihrem Podcast "Adulting Like A Mother Father", den sie zusammen mit ihrem Lebenspartner führt, noch mehr Details zum Ablauf der Geburt verrät.

In der aktuellen Folge des Podcasts spricht die Darstellerin mit ihrem Freund sehr detailliert über ihren bisher schönsten Tag im Leben. Die Wehen seien für sie eine extrem schmerzhafte Erfahrung gewesen. "Das war ein Schmerz, den ich mir nie hätte ausmalen können", gab sie offen zu. Doch nachdem sie von den Schwestern Arzneimittel bekommen hatte und eine Periduralanästhesie erhielt, wurde sie von ihrem Leid befreit. Als dann ihr kleiner Schatz endlich das Licht der Welt erblickte, zeigten sich die Neu-Eltern gerührt. "Das war der magischste Moment, den ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe", erinnerte sich Daniellas Liebster zurück.

Instagram / daniellamonet Andrew Gardener und Daniella Monet

Instagram / daniellamonet Andrew Gardener und Daniella Monet kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes

Instagram / daniellamonet Daniella Monet und Söhnchen Gio James

