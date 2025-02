Nächstes Comeback: Nickelodeon bringt "Victorious" zurück

Für Fans der beliebten Nickelodeon-Serie "Victorious" gibt es aufregende Neuigkeiten: Das Netzwerk plant laut Deadline eine Fortsetzung der Show, die von 2010 bis 2013 ausgestrahlt wurde und damals ein Millionenpublikum begeisterte. Im neuen Projekt mit dem Arbeitstitel "Hollywood Arts" wird Daniella Monet erneut in ihrer Rolle als Trina Vega zu sehen sein. Doch das ist nicht alles: Daniella soll auch als Produzentin hinter den Kulissen mitwirken. Im Fokus der Fortsetzung steht eine neue Generation junger Talente, die an der Hollywood-Arts-Akademie unterrichtet werden. Ob weitere Originalstars wie Ariana Grande (31) oder Liz Gillies ebenfalls zurückkehren, bleibt derzeit noch offen.

Die ursprüngliche Serie "Victorious" konzentrierte sich auf das Leben junger angehender Künstler, die an der exklusiven Akademie ihre Träume von einer Karriere im Rampenlicht verfolgten. Sie war nicht nur ein Sprungbrett für Stars wie Ariana und Avan Jogia (33), sondern auch ein großer Erfolg für die Serie: Vier Staffeln sowie ein Crossover mit der beliebten Show iCarly gingen auf das Konto der Musical-Comedy-Serie. Die Neuauflage wird jedoch ohne Serienschöpfer Dan Schneider realisiert. Schneider, der hinter vielen Nickelodeon-Hits wie "Sam & Cat" und "Drake & Josh" stand, geriet zuletzt in die Schlagzeilen, nachdem ihm frühere Kollegen und Darsteller unangemessenes Verhalten vorgeworfen hatten.

Während die Rückkehr von "Victorious" nun ohne den umstrittenen Produzenten stattfindet, erinnert sich besonders Daniella gern an das Projekt, das sie bekannt machte. Die heute zweifache Mutter ist nicht nur als Schauspielerin aktiv, sondern engagiert sich auch für eine vegane Lebensweise und zeigt Einblicke in ihr Familienleben in den sozialen Medien. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Andrew Gardner betreibt sie ein nachhaltiges Unternehmen und scheint ihre neue Aufgabe als Produzentin mit Begeisterung anzugehen. Für Fans der Serie dürfte ihre Rückkehr vor die Kamera ein besonderer Grund zur Freude sein.

Getty Images Daniella Monet, Schauspielerin

Getty Images Daniella Monet bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards 2018

