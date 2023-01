"Let's Dance" 2023: Diese 14 Kandidaten sollen dabei sein!

Die 16. Staffel von Let's Dance steht in den Startlöchern – mit einem scheinbar vielseitigen Cast! Im vergangenen Jahr traten Stars wie der Ex-Sportler Mathias Mester (36), die Moderatorin Amira Pocher (30), der Komiker Bastian Bielendorfer (38) oder Schlagersängerin Michelle (50) auf das Tanzparkett. Am Ende konnte aber keiner von ihnen gewinnen: Den Sieg sicherte sich der Artist René Casselly (26). Doch wer wird in diesem Jahr in seine Fußstapfen treten? Diese 14 Kandidaten sollen sich dem Kampf um den Titel "Dancing Star 2023" stellen!

Wie Bild erfahren haben will, wird unter anderem Boris Beckers (55) Tochter Anna Ermakova (22) in der Show ihr Tanzbein schwingen. Vitali Klitschkos (51) Ex Natalia Yegorova sowie die Ex-Bachelorette Sharon Battiste (31) und die einstige Germany's next Topmodel-Gewinnerin Alex Mariah Peter (25) sollen ihr Konkurrenz machen. Ebenfalls mit dabei sind wohl GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi (33) und die YouTuberinnen Sally Özcan und Julia Beautx (23).

Auch bei den Männern gehen mit Knossi (36) und Younes Zarou zwei Social-Media-Stars an den Start. Mit dem Ex-Kunstturner Philipp Boy (35) und dem einstigen Handballer Michael Kraus (39) sind zudem angeblich zwei Sportler mit von der Partie. Der Komiker Abdel Karim (41), der TV- und Sternekoch Ali Güngörmüs (46) und der Magier Timon Krause sollen den Cast ergänzen.

Anzeige

Getty Images Anna Ermakova, Tochter von Boris Becker

Anzeige

RTL / René Lohse Sharon Battiste, Bachelorette 2022

Anzeige

Getty Images Knossi im August 2020 in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de