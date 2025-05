Fabian Hambüchen will nach "Let's Dance" weitertanzen

Fabian Hambüchen (37) hat es bei der diesjährigen Staffel von Let's Dance bis auf das Treppchen geschafft. Gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Anastasia Maruster belegte der ehemalige Turner den dritten Platz. Doch obwohl die Show nun vorbei ist, hat Fabian das Tanzen längst nicht abgehakt. Im Interview mit Bunte erklärte er: "Ich kann mir gut vorstellen, dass ich immer mal wieder tanzen werde. Allein für mich selbst: Sobald ich jetzt Musik höre oder einen Song, zu dem wir hier getanzt haben, dann bewegt sich mein Körper schon fast von allein."

Besonders freut sich Fabian darauf, künftig mit seiner Ehefrau Viktoria Feldbusch das Tanzbein zu schwingen. Schließlich war es Viktoria, die ihm die Teilnahme an der Tanzshow erst vorgeschlagen hatte. Doch ganz so einfach wird es wohl nicht, wie Fabian zugibt: "Ich kann ihr die Tanzschritte der Dame nicht beibringen, da bräuchten wir wohl Unterstützung." Doch Unterstützung ist schon in Aussicht: "Anastasia hat es schon angeboten und gesagt: 'Ich bringe Vicky das Tanzen bei, dann könnt ihr gemeinsam tanzen'." Alternativ überlegt das Paar, gemeinsam Tanzkurse zu besuchen oder Lehrvideos zu studieren. In jedem Fall zeigt sich Fabian zuversichtlich: "Ich freue mich und bin gespannt, wie das aussehen wird."

Der frühere Ausnahme-Turner zeigt damit, dass er offen für neue Herausforderungen bleibt. In seiner Karriere feierte er bereits viele Erfolge, darunter die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2016. Diese Geschichte durfte er auch in einer der Choreografien bei "Let's Dance" erzählen, was für ihn ein persönliches Highlight darstellte. Privat ist Fabian seit 2022 mit seiner Frau Viktoria verheiratet.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Fabian Hambüchen und Anastasia Maruster

Anzeige Anzeige

Getty Images Fabian Hambüchen und seine Frau Viktoria Feldbusch, Dezember 2022

Anzeige Anzeige