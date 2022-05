Erste Worte von René Casselly (25)! Der Zirkusartist hat am Freitag an der Seite seiner Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (33) die 15. Staffel von Let's Dance gewonnen. Die beiden bekamen nicht nur von der Jury die meisten Punkte, sondern konnten auch die Zuschauer von sich überzeugen. Damit setzten sie sich gegen ihre Konkurrenten Janin Ullmann (40) und Zsolt Sándor Cseke (34) sowie Mathias Mester (35) und Renata Lusin (34) durch. Doch wie geht es René nach seinem Sieg?

In einem Livevideo auf dem offiziellen Instagram-Account von RTL erzählte der 25-Jährige: "Ich kann es eigentlich immer noch kaum fassen. Ich bin heute Morgen aufgestanden und wusste, es ist heute einfach ein guter Tag. Als mein Name fiel, war es eine Bestätigung, dass sich die harte Arbeit bezahlt gemacht hat!" Er sei nie der große Tänzer gewesen – auf Partys habe er statt auf der Tanzfläche mit seinem Glas in der Ecke gestanden. "Ich habe immer von Woche zu Woche gearbeitet. Mit dieser Gelassenheit ran zu gehen war richtig, richtig schön", freute sich René.

Auch Kathrin ist überglücklich mit dem Ergebnis, das sie durch ihr hartes Training erzielt haben. "Wir beide haben Spaß an der Arbeit gehabt, von der ersten bis zur letzten Sekunde haben wir nur noch genossen. Es war ein perfektes Finale für uns", ließ die 33-Jährige die letzte Show Revue passieren.

Anzeige

Getty Images Kathrin Menzinger und René Casselly im Mai 2022 in Köln

Anzeige

Getty Images René Casselly und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images René Casselly und Kathrin Menzinger, "Let's Dance"-Finale 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de