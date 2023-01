Trotz Mega-Erfolg: Deshalb hörte Simon Desue mit YouTube auf

Warum dreht Simon Desue (31) keine YouTube-Videos mehr? Der gebürtige Hamburger zählt zu den Influencern mit den meisten Abonnenten in ganz Deutschland. Schon seit 2007 versorgt er seine Community im Netz regelmäßig mit lustigem Content. Doch vor rund zwei Jahren kehrte der Hottie der Videoplattform plötzlich den Rücken. Jetzt sprach Simon ganz offen über die Gründe: Warum entschied er sich dazu, mit YouTube aufzuhören?

In der neuen Folge von "Dubai Diaries – Living the Dream" erzählte der 31-Jährige, dass er jahrelang viel Spaß daran hatte, regelmäßig neue Videos für seine Follower zu drehen: "Bis es dann irgendwann zu dem Level ging, wo es am Ende des Tages um Geldverdienen ging." Simon habe über die Jahre hinweg die Freude daran verloren, Content für die Videoplattform zu produzieren, weil er seine kreative Ader nicht mehr richtig ausleben konnte. Zudem habe er viele Erfahrungen mit falschen Freunden machen müssen. "Umso größer du wirst, umso mehr Leute versuchen, Profit aus deinem Namen zu ziehen", führte er weiter aus.

Letztendlich seien seine Berühmtheit und die damit einhergehenden Schattenseiten auch der Grund gewesen, warum er sich dazu entschied, Deutschland hinter sich zu lassen und 2019 mit seiner Freundin Enisa Bukvic nach Dubai zu ziehen. "Ich habe mich vermummt. Es gab keine Privatsphäre, ich konnte nirgendwo hingehen", erinnerte sich Simon zurück und fügte hinzu: "Da standen jeden Tag Leute vor meiner Tür. Ich hatte gar kein Leben mehr."

Anzeige

Instagram / simondesue Simon Desue, Influencer

Anzeige

Instagram / simondesue Simon Desue im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / enisa.bukvic Simon Desue und Enisa Bukvic, Influencer-Paar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de