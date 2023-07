Nach Trennung: Hat Simon Desue etwa Enisa Bukvic blockiert?

Sind sie etwa im Schlechten auseinandergegangen? Simon Desue (31) und Enisa Bukvic waren seit 2016 gemeinsam durchs Leben gegangen und hatten sich ein Leben in Dubai aufgebaut. Im vergangenen Februar hatten der YouTuber und die einstige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin ihre Fans mit der Neuigkeit überrascht, dass sie sich verlobt haben. Doch vor wenigen Tagen war ihr Traum von einer gemeinsamen Zukunft geplatzt: Sie gehen mittlerweile getrennte Wege. Ein neues Video von Enisa erweckt nun den Eindruck, als wären sie und Simon im Streit auseinandergegangen.

Auf TikTok teilt die Beauty jetzt ein Video von sich, das sie in einem grauen T-Shirt auf einem Sofa sitzend zeigt. Dabei sieht sie mit einem leichten Lächeln nachdenklich in die Kamera. "Wenn du von 'für immer zusammen', zu überall blockiert wechselst", schreibt sie zu dem kurzen Clip. Währenddessen wird ein Sound eingespielt, in der eine Stimme fragt: "Wer hätte das gedacht?", worauf das einstige GNTM-Girl mit "Nicht ich" antwortet. Ob sie damit auf Simon anspielt?

Bislang verriet weder der 31-Jährige, noch Enisa die Gründe für ihr plötzliches Liebes-Aus. "Ich möchte mitteilen, dass meine Verlobung mit Simon aufgelöst ist und wir nicht länger zusammen sind", waren die einzigen Worte, die die Beauty über die Trennung verlor. Sie forderte lediglich von ihren Fans, ihre Privatsphäre zu respektieren, damit sie mit dem Kapitel abschließen könne.

Anzeige

Instagram / enisa.bukvic Enisa Bukvic im Juli 2023

Anzeige

Instagram / simondesue Simon Desue im Juli 2020

Anzeige

Instagram / enisa.bukvic Enisa Bukvic im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de