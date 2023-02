Simon Desue und Enisa verlobt: Diese Promis gratulieren!

Simon Desue (31) hat es nach fast sieben Jahren Beziehung endlich gewagt und seiner Freundin Enisa Bukvic die Frage aller Fragen gestellt! Das verkündeten die beiden überglücklich mit süßen Fotos inklusive großem Diamantklunker im Netz. Die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin kann ihr Glück gar nicht fassen – und auch ihre Promikollegen sind ganz aus dem Häuschen! Unter dem Post häufen sich die prominenten Glückwünsche für die frisch Verlobten!

Die Nachricht der Verlobung schlug unter den Stars und Sternchen offenbar ein wie eine Bombe: Innerhalb weniger Minuten gratulierten unter den Instagram-Beiträgen der beiden zahlreiche Influencer. "Gratulation! Wünsche euch von Herzen nur das Beste", zeigte sich beispielsweise Fiona Erdmann (34) ganz begeistert, aber auch Sami Slimani (32) konnte es nicht fassen: "Ich zittere! Ich bin so glücklich für euch." So ging es auch Christina Dimitriou (31). "Oh mein Gott, wie schön, herzlichen Glückwunsch, Schatz", freute sie sich für Enisa.

Doch das war noch längst nicht alles: Auch Denise Mski (23), die sich ebenfalls gerade erst verlobt hat, sowie Novalanalove (31), Mrs. Bella (30), Ann-Kathrin Götze (33) und Ina Aogo (33) gratulierten verzückt. "Ich bin so glücklich für euch, meine Lieben! Gratulation", kommentierte GNTM-Kollegin Simone Kowalski (25).

Anzeige

Instagram / simondesue Enisa Bukvic und Simon Desue im Februar 2023

Anzeige

Instagram / enisa.bukvic Simon Desue und Enisa Bukvic, Influencer

Anzeige

Instagram / simondesue Enisa Bukvic und Simon Desue im Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de