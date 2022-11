"Dubai Diaries": Simon Desue bekommt eine eigene Realityshow

Simon Desue (31) lebt ein Leben, von dem viele nur träumen können. Schon 2009 begann er, die ersten YouTube-Videos hochzuladen und hat sich längst ein beachtliches Imperium aufgebaut. Heute lebt er mit seiner Freundin, der Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Enisa Bukvic, in einer 800 Quadratmeter großen Neubau-Villa in Dubai und schwelgt im Luxus. Nun wurden Simon und Enisa in ihrer eigenen Realityshow mit der Kamera durch ihren glamourösen Alltag begleitet.

Wie aus einer Pressmitteilung von RTL hervorgeht, wird sich in "Dubai Diaries – Living the Dream" alles um den Alltag des jungen Paars in der Wüstenmetropole drehen. "Obwohl das Erfolgspaar ein Leben führt, um das sie jeder beneidet, strugglen auch sie mit lebensverändernden Entscheidungen und werden von ihrem Alltag herausgefordert", heißt es in dem Ankündigungstext. Die Show zeige deshalb neben dem luxuriösen Leben der Influencer auch intime und private Einblicke in ihr Leben und dokumentiere, wie die zwei wirklich seien.

Neben den Hauptprotagonisten spielen auch beispielsweise die Webstars Nina Noel (34) und Giuliana Farfalla (26) eine Rolle in der Show. Sie wohnen wie Simon und Enisa in Dubai und gehören zu ihren deutschen Freunden vor Ort. Ausgestrahlt werden die acht Folgen der Show ab dem 20. Dezember auf RTL+.

RTL Simon Desue und Freundin Enisa Bukvic, Influencer

RTL Nina Noel und ihr Freund Tony, Dubai-Auswanderer

RTL Giuliana Farfalla, Dubai-Auswanderin

