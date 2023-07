Simon Desue und Enisa Bukvic trennen sich nach sieben Jahren

Bei Simon Desue (31) und Enisa Bukvic ist alles aus! Sieben Jahre lang gingen die beiden Influencer gemeinsam durchs Leben. Anfang des Jahres folgte sogar die Verlobung der beiden Internetstars! Doch die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin überbringt ihren Fans in ihrer Instagram-Story nun eine traurige Nachricht: "Ich möchte mitteilen, dass meine Verlobung mit Simon aufgelöst ist und wir nicht länger zusammen sind.” Enisa ruft ihre Follower zudem dazu auf, ihre Privatsphäre zu akzeptieren, während sie mit diesem Kapitel in ihrem Leben abschließt.

