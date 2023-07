Nach Verlobung: Simon Desue und Enisa Bukvic sind getrennt!

Da hat ihr Liebesglück wohl abrupt ein Ende gefunden! Eigentlich schwebten Simon Desue (31) und Enisa Bukvic auf Wolke sieben. Seit 2016 gingen die beiden Influencer gemeinsam durchs Leben und bauten sich ein Leben in Dubai auf. Vor wenigen Monaten folgte sogar die Krönung ihrer Liebe: Die beiden Internetstars hatten sich verlobt! Doch nun ist alles aus: Enisa und Simon sind getrennt!

Diese überraschende Nachricht überbringt die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin ihren Fans via Instagram-Story. "Ich möchte mitteilen, dass meine Verlobung mit Simon aufgelöst ist und wir nicht länger zusammen sind", verkündet Enisa. Dabei ruft sie ihre Follower zudem dazu auf, ihre Privatsphäre zu akzeptieren, während sie mit "diesem Kapitel" in ihrem Leben abschließt.

Kurz nach dem Antrag kam die YouTuberin gar nicht mehr aus dem Schwärmen über die Verlobung heraus, welche in ihrem Heimatland Schweden bereits ausgiebig gefeiert worden war. "Es war so unfassbar schön, einfach mit der Familie und den Freunden, mit denen ich aufgewachsen bin", berichtete sie. Dabei verriet sie außerdem, sich mit der Hochzeit noch Zeit lassen zu wollen – doch daraus wird nun offenbar nichts mehr.

Instagram / simondesue Enisa Bukvic und Simon Desue im Febraur 2023

Instagram / enisa.bukvic Enisa Bukvic und Simon Desue, 2021

Instagram / enisa.bukvic Simon Desue und Enisa Bukvic, Influencer

