Nach Verlobung: Wann will Enisa Bukvic ihren Simon heiraten?

Enisa Bukvic kann ihr Glück noch gar nicht fassen! Vor wenigen Tagen machte die Influencerin publik, dass ihr Freund Simon Desue (31) ihr die Frage aller Frage gestellt hat. Kennengelernt hatten sich die Ex-GNTM-Kandidatin und der YouTuber einst in einem Klub, fast sieben Jahre sind die beiden schon zusammen – und jetzt endlich verlobt. Doch wann planen Enisa und Simon nun, vor den Traualtar zu treten?

Auf Instagram stellte Enisa klar, dass sie und Simon nach der Verlobung auf jeden Fall den nächsten Schritt wagen wollen – damit lassen sie sich allerdings noch Zeit. "Aber nicht sofort, wir genießen einfach erst mal, verlobt zu sein", erklärte sie. Deswegen wurde die Verlobung beim Besuch in ihrem Heimatland Schweden auch schon ausgiebig gefeiert: "Es war so unfassbar schön, einfach mit der Familie und den Freunden, mit denen ich aufgewachsen bin." Wenn sich die Influencerin an die Hochzeitsplanung mache, werde sie ihre Community auf jeden Fall darüber informieren.

Enisa betonte auch noch mal, dass sie von Simons Antrag total überrascht worden sei. "Natürlich haben wir ab und an generell darüber gesprochen. Simon hat sogar nach meinen Ringen gefragt (damit er meine Größe weiß)", erzählte sie. Das mache er allerdings schon seit Jahren immer mal wieder, weswegen sie nichts erwartet habe.

Instagram / enisa.bukvic YouTuber Simon Desue mit seiner Freundin Enisa Bukvic

Instagram / simondesue Enisa Bukvic und Simon Desue im Febraur 2023

Instagram / simondesue Simon Desue und Enisa Bukvic

