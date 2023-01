"Coronation Street"-Jennie McAlpine wird drittes Mal Mama!

Jennie McAlpine (38) kann momentan wohl nicht glücklicher sein! Die ehemalige UK-Dschungelcamp-Teilnehmerin geht seit über 17 Jahren mit dem Restaurant-Manager Chris Farr durchs Leben, davon sind sie sogar fünf miteinander verheiratet. Ihr Liebesglück krönten die "Coronation Street"-Bekanntheit und ihr Liebster mit der Geburt ihrer zwei Kinder – die Familie bekommt aber bald weiteren Zuwachs: Jennie und Chris erwarten ihren dritten Nachwuchs!

In einem Interview mit dem OK!-Magazin verkündete die Rothaarige voller Stolz ihr kleines Wunder: Sie und Chris werden zum dritten Mal Eltern. Allzu lange müssen die beiden auch gar nicht mehr auf ihr Baby warten, denn die Britin befindet sich mittlerweile schon im sechsten Monat. "Es ist einfach ein schönes Gefühl. Wir sind so überglücklich", plauderte die 38-Jährige aus und fügte hinzu: "Der Gedanke, unsere Familie zu vergrößern und das Chaos zu vergrößern, war das beste Weihnachtsgeschenk! Ich freue mich schon sehr auf 2023 – das wird ein ganz besonderes Jahr."

Ob sie sich auf einen Jungen oder ein Mädchen freut, hat Jennie allerdings noch nicht verraten. Doch ganz egal, was es wird – die Schauspielerin kann sich auf jeden Fall mit beidem gut arrangieren: Sie hat schließlich mit Sohnemann Albert und Töchterchen Hilda ihre Erfahrungen gesammelt.

Getty Images Jennie McAlpine im Juni 2018

Getty Images Jennie McAlpine bei den British Soap Awards 2017 in Manchester

Getty Images Jennie McAlpin, Schauspielerin

