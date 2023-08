UK-Star Jennie McAlpine ist zum dritten Mal Mama geworden!

Jennie McAlpine (39) schwebt im Baby-Glück. Seit bereits 17 Jahren sind der "Coronation Street"-Star und sein Mann Chris Farr ein Paar. Zusammen haben die beiden bereits zwei Kinder. Anfang des Jahres dann die schöne Überraschung: Jennie erwartet Baby Nummer drei. Im Netz hatte die Schauspielerin bereits einen Hinweis gegeben, wie ihr ungeborenes Kind heißen könnte. Nun ist das Baby endlich da!

Im Interview mit OK! Magazin bestätigt Jennie nun, dass sie zum dritten Mal Mutter geworden ist. Bereits vor fünf Monaten hatten sie ihren Nachwuchs auf der Welt begrüßen dürfen. Am 4. April kam ihre kleine Tochter auf die Welt – sie hört auf den Namen Doris. Nun ist Jennie dreifache Mama und muss sich an die Umstellung erst einmal gewöhnen. "Ich meine, es war schon vorher chaotisch, aber jetzt ist es eine andere Ebene", verrät sie.

Jennie hat bereits zwei Kinder – Sohn Albert und Töchterchen Hilda. Über ihr Geschwisterchen freuten sich die beiden total. Auch der UK-Star könnte kaum glücklicher sein. Vor allem mit der Namenswahl ist sie sehr zufrieden: "Doris ist ein Familienname und ich liebe es, dass er zu Albert und Hilda passt."

Getty Images Jennie McAlpine bei den British Soap Awards 2017 in Manchester

Getty Images Jennie McAlpine im Juni 2018

Getty Images Jennie McAlpine im Januar 2018

