Giulia Siegel und Ludwig feierten nackt ins neue Jahr rein

Bei Ludwig Heer (41) und Giulia Siegel (48) brodelt das Feuer der Liebe nach wie vor! Die DJane und der Starkoch sind seit mehr als sechs Jahren ein Paar. Vor zwei Jahren hatten sich die Turteltauben sogar einem Treuetest unterzogen – und den in dem Reality-TV-Format Temptation Island V.I.P. mit Bravour bestanden. Die beiden gingen verliebter denn je aus dem Format heraus. Jetzt bewies das Paar im Netz, wie es gemeinsam ganz nackt das vergangene Jahr ausklingen ließ!

Auf Instagram teilte Giulia nun ein Reel, in dem sie und ihr Liebster sich völlig nackt am Strand um einen Baum schlingen, Hand in Hand durch den Sand hüpfen und ihre hüllenlose Freiheit genießen. Dabei strahlen beide um die Wette! Mit der Bitte an Ludwig: "Lass uns ganz viele nackige Filme im Jahr 2023 drehen", kommentierte die Blondine ihr kurzes Video. Sie merkte an: "Mit oder ohne Bikini... macht doch keinen Unterschied."

Dass die TV-Bekanntheit nicht nur auf nackte Haut von ihrem Ludwig steht, das hatte sie im Interview mit Bild mal verraten. Denn die 48-Jährige habe eine Vorliebe für Pornos. "Die gucke ich selber gerne. Etwa fünfmal pro Woche. Aber immer nur ein paar Minuten lang", plauderte sie aus und hatte erklärt: "Pornos sind toll, um die Fantasie zu beflügeln."

Collage: Instagram Collage: Ludwig Heer und Giulia Siegel feierten Silvester 2022 nackt am Strand

Instagram / giuliasiegel Ludwig Heer im Dezember 2022

Getty Images Giulia Siegel und Ludwig Heer im November 2022 in München

