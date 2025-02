Giulia Siegel packt über Zeit bei "Promis unter Palmen" aus

Ab dem 17. Februar läuft die dritte Staffel von Promis unter Palmen im Free-TV. Von der Vorgängerstaffel schafften es nur zwei Folgen in die Ausstrahlung. Giulia Siegel (50) war die Gewinnerin dieser zweiten Staffel, die es nie ganz ins Fernsehen schaffte. Im Gespräch mit dem Berliner Kurier spricht der Realitystar nun über die Skandal-Staffel. Wegen des unerwarteten Todes von Willi Herren (✝45) wurde sie aus Pietätsgründen abgesetzt, es sollen aber noch viele Sachen vorgefallen sein, die die Show wohl in kein gutes Licht gerückt hätten. "Ich weiß, dass die Sender Angst davor haben. Es war wirklich krass – zu krass", verrät Giulia und fügt hinzu: "Ich bin mit einem Psychologen an meiner Seite zurückgeflogen. Ich war wochenlang nicht ansprechbar. Es war für mich das Krasseste, das ich jemals gedreht habe."

Ein damals veröffentlichter Trailer zeigte bereits ein paar prekäre Situationen – unter anderem eine handgreifliche Situation zwischen Calvin Kleinen (32), Henrik Stoltenberg (28), Chris Töpperwien (50) und Willi Herren. Laut der 50-Jährigen sei das aber nicht die einzige Situation gewesen, die eskalierte. "Es gab kein Mobbing, es gab nur Hinterfo****keit. Einige Kandidaten haben sich sehr negativ geäußert. Es gab Schlägereien, Tabletten- und Alkoholmissbrauch, es gab sehr viel Dreck", zählt sie auf. Auch Giulia selbst habe sich in einigen Momenten nicht mit Ruhm bekleckert. Dennoch würde sich die Blondine eine nachträgliche Ausstrahlung wünschen. Nicht damit alle ihren Sieg sehen, sondern um verarbeiten zu können, was passiert sei: "Ich möchte sehen, wie die Leute vorgeführt werden. [...] Es ist schwer, das zu verarbeiten. Man muss sehen, wie es wirklich war, um es zu verarbeiten."

Ob es in der dritten Staffel wieder so eskalieren wird? Erste Ausschnitte geben bereits einen kleinen Vorgeschmack, was die Stars und Sternchen in diesem Jahr in Thailand erwarten wird. Um den Sieg kämpfen 2025 unter anderem Iris Klein (57), Cosimo Citiolo (43), Nikola Glumac (29) und Kim Virginia Hartung (29). Ein weiteres TV-Gesicht scheint von ihrer "Promis unter Palmen"-Teilnahme weniger traumatisiert zu sein als Giulia: Claudia Obert (63), die bereits in der ersten Staffel um den Sieg kämpfte, kehrt in Staffel drei zurück.

