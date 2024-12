Nach dem Binden-Gate: Kader Loth pfeift auf Giulia Siegel

Im diesjährigen Allstars-Dschungelcamp gerieten zwei Ladies heftig aneinander: Eine Diskussion um das Toilettenpapier führte dazu, dass sich Kader Loth (51) von Giulia Siegel (50) bloßgestellt fühlte. Promiflash trifft die Reality-TV-Queen jetzt bei der Eröffnung ihres Beauty-Salons und hakt nach, wie es mittlerweile zwischen ihr und der DJane aussieht. "Sie ist eine Person, mit der ich den Rest meines Lebens nichts mehr zu tun haben werde", stellt sie klar. Und fügt hinzu: "Jeder hat mitgekriegt, dass sie mich als Lügnerin abgestempelt hat. Sie streitet das bis heute noch ab."

Dabei ging es im Gespräch zwischen den Camp-Kollegen zunächst nur darum, dass beim Toilettenpapier gespart werden sollte. Giulia sprach die damalige Teamchefin dann aber darauf an, gesehen zu haben, wie sie etwas in Toilettenpapier eingewickelt hatte – und traf damit einen wunden Punkt. Es hatte sich nämlich um eine Binde gehandelt. Das Erwähnen eines so intimen Themas ist Kader bis heute ein Dorn im Auge. "Gerade von einer Frau so gedemütigt zu werden – eine Frau sollte Frauen immer unterstützen. Mit solchen Frauen möchte ich wirklich nichts zu tun haben", betont die 51-Jährige gegenüber Promiflash.

Bereits nach ihrem Aufenthalt im südafrikanischen Dschungel hatte Kader deutlich gemacht, keine netten Worte für die Tochter von Ralph Siegel (79) übrigzuhaben. "Also, ehrlich gesagt, Giulia hat uns das Leben zur Hölle gemacht. Ja, das habt ihr doch alle gesehen, sie hat sich wie ein Teufel benommen", schilderte sie im Promiflash-Interview. Die 50-Jährige habe sie in der ersten Woche des Legenden-Dschungels schon zum Weinen gebracht. "Das war schon alles sehr, sehr extrem da drin, und sie hat uns den Rest verpasst. Sie hat uns allen wirklich die letzten Nerven geraubt, uns allen", verdeutlichte die einstige Big Brother-Teilnehmerin.

RTL Giulia Siegel im Allstars-Dschungelcamp, 2024

RTL Kader Loth im Allstars-Dschungelcamp 2024

