Zoff mit Papa Ralph? Giulia Siegel äußert sich im Netz dazu

Schon seit Jahren ist die Gewitterwolke, die über Ralph Siegel (79) und seiner Tochter Giulia Siegel (50) schwebt, stets in der Öffentlichkeit präsent. Nach einem kürzlichen Interview des Musikers scheint es für Giulia an der Zeit zu sein, mit den Spekulationen aufzuräumen. Via Instagram meldet sie sich mit einem langen Statement bei ihren Fans und erklärt das Verhältnis zu ihrem Vater im Detail. "Jetzt muss ich mich leider noch einmal äußern. Ich muss nicht. Ich möchte", beginnt die DJane ihre Ansprache: "Es ist einfach wahnsinnig anstrengend. Vor allem das Thema Erbe. Ich habe mit meinem Vater noch nie über Geld gesprochen. Das ist ein Tabuthema bei uns Zuhause gewesen." Weiter erklärt sie: "Es gibt keinen Grund, Frieden zu schließen, denn es gibt in diesem Sinne keinen Streit. Es gibt einfach keine tiefe Bindung."

Der Dschungelcamp-Star holt weit aus, um seine Community abzuholen: "Ich hatte eine wundervolle Kindheit, mit einem wundervollen Haus, Angestellten, Geschenken, schönen Urlauben. Was wir nicht hatten, waren Liebe, Geborgenheit und Eltern, die für einen da waren und sich für einen interessiert haben." Im Hause Siegel habe es nicht dazugehört, gemeinsam am Esstisch zu sitzen und über das Leben der Töchter zu sprechen. "Ich kannte es nicht anders [...], somit kann ich deswegen auch nicht böse sein", betont sie. Ihr Vater sei der Meinung, die Diskrepanz sei wegen der "Erbschaft" entstanden.

Laut Giulia stimme das nicht, da sie, seit sie 15 Jahre alt war, auf eigenen Beinen stehe und entgegen Ralphs Erzählungen niemals Anspruch an dessen Geld gestellt hätte. "Ich habe mir alles alleine erarbeitet, zu 100.000 Prozent", erklärt die 50-Jährige und bezeichnet die diesbezüglichen Interviewantworten ihres Vaters als "dumm" und "gelogen". Mit Laura Käfer, der Ehefrau ihres des 79-Jährigen, sowie zu deren Tochter, habe sie ein sehr gutes Verhältnis. "Du bist die tollste Frau an der Seite meines Vaters", schwärmt sie und bedankt sich für alles, was sie für ihn tue. Über Laura sei sie auch stets über den Gesundheitszustand ihres Vaters informiert. Mit dem "Ein bisschen Frieden"-Komponisten stehe sie im sporadischen Kontakt, es sei aber auch kein Problem für sie, mit ihm an einem Tisch zu sitzen und "oberflächliche" Unterhaltungen zu führen.

Tatsächlich lassen die Worte von Ralph die ganze Geschichte in einem etwas anderen Licht erscheinen. Nicht nur einmal äußerte er sich über Konflikt mit seinen Töchtern. Denn nicht nur mit Giulia – auch mit ihrer Schwester Marcella sei der Kontakt eingefroren. "Ich liebe alle meine Kinder und bin sehr unglücklich darüber. Ich würde mich freuen, wenn diese Funkstile aufhört, da ich sehr darunter leide", schilderte er im Bunte-Interview seine Sicht der Dinge.

Instagram / giuliasiegel Giulia Siegel, Reality-TV-Star

Getty Images Laura und Ralph Siegel bei der Bambi-Verleihung 2023

Getty Images Der Komponist Ralph Siegel