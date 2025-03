Neue Idee: Giulia Siegel will Geld mit ihren Füßen machen

Giulia Siegel (50) macht wieder Schlagzeilen: Die Reality-TV-Bekanntheit hat in ihrer Instagram-Story eine neue Geschäftsidee vorgestellt. Dabei enthüllte sie, in Zukunft Geld mit ihren Füßen verdienen zu wollen. Die Umsetzung sei bereits in Planung, erklärte sie weiter: "Dauert noch ungefähr so ein bis zwei Wochen, bis wir da ein ordentliches Konzept haben." Fans dürfen gespannt sein, was Giulia genau vorhat. Ein Detail stellte sie allerdings sofort klar: Es wird nichts Nacktes zu sehen sein.

Bereits in der Vergangenheit hatte sie mit anderen ausgefallenen Einnahmequellen auf sich aufmerksam gemacht. Auf der Plattform BestFans betreibt die 50-Jährige eine sogenannte "Smoking-Fetisch-Seite", auf der sie zahlenden Kunden Bilder und Videos von sich beim Rauchen zeigt. Die Idee erklärte sie zuvor bei "Ich bin ein Star – Der Showdown der Dschungel-Legenden": "Ich denke, dass Männer es mögen, wenn sich Frauen etwas zum Mund führen und wieder langsam rauslassen." Die Nachfrage scheint dabei so groß zu sein, dass sie sich selbst als "die bekannteste Raucherin Deutschlands" bezeichnet. Nun erweitert sie ihr Angebot um ein Fußprojekt, das bereits eine passende Agentur gefunden hat.

Giulia polarisiert nicht nur mit ihren unkonventionellen Geschäftsmodellen, sondern auch durch ihre offene und selbstbewusste Art. In Interviews zeigt sich die Tochter des ESC-Komponisten Ralph Siegel (79) oft als experimentierfreudig und spontan, besonders was ihre beruflichen Projekte angeht. Es scheint ihr wichtig zu sein, unabhängig zu bleiben und ihren Weg zu gehen. Während frühere Auseinandersetzungen mit ihrem Vater mediale Schlagzeilen machten, gibt sie sich in der Öffentlichkeit inzwischen versöhnlicher.

Instagram / giuliasiegel Giulia Siegel, Reality-TV-Star

Getty Images Ralph Siegel, Musikproduzent

