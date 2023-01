Aus den 90ern: Nackt-Video von Barbara Schöneberger gepostet

Barbara Schöneberger (48) zieht blank! Die Moderatorin ist schon seit vielen Jahren ein fester Bestandteil des deutschen Fernsehens. In Formaten wie Denn sie wissen nicht, was passiert, glänzt die immer topgestylte Beauty regelmäßig auf den Bildschirmen. Doch ihre Karriere begann bereits Ende der 90er-Jahre bei dem Sportkanal "Sport 1". Das TV-Gesicht erreichte damals mit der Tennissendung "Tie Break" ein großes Publikum. Nun wurde ein Clip der damaligen Sendung veröffentlicht – und dieser zeigt Barbara völlig nackt!

Für das 30-jährige Jubiläum des Sportsenders DSF und Sport 1 veröffentlichten die Unternehmen ein Video auf Twitter, welches die 48-Jährige nackt an einem Strand zeigt. Die Entertainerin dreht sich mit den Worten "Oh, das war schön" zur Kamera. Lediglich eine Grafik mit einem Sendehinweis bedeckte ihre Brüste. In einem weiteren kurzen Ausschnitt planscht die Bekanntheit im knappen Bikini in einem Pool.

Doch auch über 20 Jahre nach ihrem ersten Erfolg sieht Barbara noch hervorragend aus. Jedoch hat die Blondine zugegeben, sich schon einmal unters Messer gelegt zu haben. "Ich habe jetzt angefangen, in letzter Zeit in meinem Gesicht und im Hals- und Dekolletébereich alles zu machen, was irgendwie legal ist, was auch möglich ist", verriet sie im Rahmen eines Fotoshootings für ihre Zeitschrift Barbara.

Anzeige

Twitter / https://twitter.com/SPORT1_PR Barbara Schöneberger, Moderatorin

Anzeige

Getty Images Barbara Schöneberger, Moderatorin

Anzeige

Getty Images Barbara Schöneberger beim Deutschen Radiopreis im September 2018 in Hamburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de