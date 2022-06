Hat sich Barbara Schöneberger (48) schon mal beim Beauty-Doc aufhübschen lassen? Die Moderatorin ist schon seit Jahren aus der deutschen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Regelmäßig steht sie für große Formate vor der Kamera – und ist dabei natürlich stets topgestylt. Zuletzt moderierte sie beispielsweise die Show "ESC – Countdown for Turin", die auf den Eurovision Song Contest einstimmte. Doch wie sieht es eigentlich mit Beauty-Eingriffen bei Barbara aus? Sie sprach jetzt ganz offen darüber, ob sie sich schon einmal unters Messer gelegt hat.

Im Rahmen eines Fotoshootings für ihr Magazin Barbara erzählte die 48-Jährige nun, dass sie sich immer mehr Gedanken um ihr Äußeres mache. "Ich habe jetzt angefangen, in letzter Zeit in meinem Gesicht und im Hals- und Dekolletébereich alles zu machen, was irgendwie legal ist, was auch möglich ist", gab sie ehrlich zu. Barbara habe sich bereits mehreren Beautybehandlungen unterzogen – und dadurch eine neue Einstellung zu ihrem Körper gewonnen: "Inzwischen bin ich sehr offen für alles, was angeboten wird."

Von größeren Schönheits-OPs oder Behandlungen mit Botox habe die gebürtige Münchnerin bisher allerdings die Finger gelassen. "Aber ich möchte es nicht ausschließen, ich bin ja noch jung", machte die Verstehen Sie Spaß?-Moderatorin abschließend deutlich.

Getty Images Barbara Schöneberger, Moderatorin

Getty Images Barbara Schöneberger im Dezember 2020 in Berlin

Getty Images Barbara Schöneberger beim Deutschen Radiopreis im September 2018 in Hamburg

