So lästig war Deutsche-Bahn-Fahrt für Barbara Schöneberger

Eigentlich tritt sie stets als Frohnatur auf: Barbara Schöneberger (51) ist bekannt für ihren Humor. Nun zeigte sie auf Instagram eine andere Seite von sich, allerdings mit gewohnt spitzer Zunge. Die Moderatorin teilte ein Selfie mit entsetztem Gesichtsausdruck und richtete einen offenen Appell an den Vorstand der Deutschen Bahn. In ihrem Beitrag beschwerte sie sich über defekte Steckdosen in den Zügen und fragte, ob es jemals möglich sein werde, diese Problematik zu beheben: "Wie soll man da eine mehrstündige Bahnfahrt überstehen, wenn man arbeiten muss?" Sie schilderte außerdem sarkastisch weitere Herausforderungen des Bahnreisens, wie nicht geladene Bord-Bistros oder verstopfte Toiletten, die Passagiere dazu zwingen würden, bestens ausgestattet – wie mit einem "kleinen Eimer" – auf Reisen zu gehen. Sie schloss mit einem augenzwinkernden Wunsch für bessere Fahrten.

Der Instagram-Beitrag wurde schnell von zahlreichen Followern kommentiert, die den Frust der Moderatorin nachvollziehen konnten. "Endlich spricht es mal jemand aus!" oder "Perfekt zusammengefasst" lauteten einige der zustimmenden Kommentare. In den sozialen Medien bekam Barbara, die zuletzt Anfang März mit einem unerwarteten Knutschauftritt mit Annemarie Carpendale (47) für Aufsehen sorgte, viel Zuspruch, sowohl für ihre treffende Beschreibung der Probleme als auch für ihren humorvollen Ton. "Jetzt also auch noch vier extra Akkus fürs Handy", resümierte sie offenbar frustriert. Ob die Deutsche Bahn auf ihren Post reagieren wird, bleibt allerdings abzuwarten. Mit ihrer offenen Kritik, mit der sie auch bei anderen Themen wie Beauty und Körperbildern polarisiert, gibt sie der Frustration vieler Bahnfahrer jedenfalls eine prominente Stimme.

Barbara Schöneberger ist schließlich seit 2021 unter anderem die Moderatorin von Verstehen Sie Spaß?. Sie trat die Nachfolge von Guido Cantz (53) an, der das Gesicht der Samstagabendshow seit 2010 war. Die beliebte Entertainerin, die neben ihrer Karriere auch stolze Mutter von zwei Kindern ist, hat in ihrem Alltag ansonsten eine bewundernswerte Organisation. Seit 2009 ist die kesse Blondine mit Maximilian von Schierstädt glücklich verheiratet, und zusammen scheinen sie stets Projekte zu verfolgen, die ihre Familie und Partnerschaft stärken. Trotz solcher Ärgernisse wie der jüngsten Bahnfahrt findet Barbara immer wieder die Balance zwischen beruflichem Engagement, Familienleben und ihrem Sinn für Humor – ein Markenzeichen, das vielen Fans an ihr besonders gefällt.

Getty Images Barbara Schöneberger beim 25. Deutschen Fernsehpreis

Gerald Matzka / Getty Images, Hannes Magerstaedt / Getty Images Collage: Barbara Schöneberger und Annemarie Carpendale

SWR / Benno Kraehahn Barbara Schöneberger bei "Verstehen Sie Spaß?"

