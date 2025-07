Micky Beisenherz stichelt gegen Thomas Gottschalk

Moderator Micky Beisenherz (48) hat sich jetzt im Podcast von Barbara Schöneberger (51) kritisch über Thomas Gottschalk (75) geäußert. Anlass für das Gespräch waren Gottschalks Auftritt in der WDR-Talkshow "Kölner Treff" sowie die Veröffentlichung seiner Autobiografie "Ungefiltert: Bekenntnisse von einem, der den Mund nicht halten kann". Micky, der die Sendung moderiert, berichtete, dass Thomas wenig begeistert auf kritische Fragen zu seinem Buch reagiert habe. Besonders Thomas' Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen, die teils als nicht mehr zeitgemäß wahrgenommen werden, sorgte laut Abendzeitung München für Diskussionen. Micky stichelte: "Es gibt nichts, was einen so alt aussehen lässt, wie wenn man sich am Zeitgeist abarbeitet."

Trotz seiner deutlichen Worte zeigte sich Micky Beisenherz keineswegs als Gegner von Thomas Gottschalk. Im Gegenteil: Er betonte, ein Fan des Moderators zu sein – auch wenn er nicht immer dessen Meinung teilt. Kritik übte er jedoch an Thomas' Herangehensweise ans Schreiben und stellte infrage, warum er sich überhaupt auf das Buchprojekt eingelassen habe. Barbara Schöneberger hielt sich im Gespräch größtenteils zurück, stimmte Micky jedoch in einigen Punkten zu. Beide lobten zugleich Thomas' lockere, humorvolle Seite, die ihn besonders auszeichne, wenn er "frotzelt und flapsig ist."

Thomas Gottschalk, der jahrzehntelang als das Gesicht von Wetten, dass..? galt, ist zwar eine Legende des deutschen Fernsehens, sorgt mit seinen öffentlichen Aussagen aber immer wieder für geteilte Reaktionen. Während er früher für seinen Charme und schlagfertigen Humor gefeiert wurde, steht er heute häufiger für Meinungen in der Kritik, die manche als überholt empfinden. Barbara und Thomas verbindet dennoch eine langjährige berufliche Partnerschaft, und die Moderatorin zollte ihm in der Vergangenheit mehrfach Respekt. Auch Micky Beisenherz ließ keinen Zweifel daran, dass er Gottschalk als Entertainer weiterhin schätzt – auch wenn er ihm gerne mal eine Spitze mit auf den Weg gibt.

Collage: RTL / Stefan Gregorowius, ActionPress / Horst Galuschka Collage: Thomas Gottschalk und Micky Beisenherz

Getty Images Thomas Gottschalk im Oktober 2024 in Köln

ActionPress Micky Beisenherz beim NDR

