Unangenehm: Barbara Schöneberger kämpfte im TV mit Tonpanne

Am Samstagabend, dem 5. Juli, stand die Bühne am Wörthersee ganz im Zeichen des Schlagers, als Barbara Schöneberger (51) und Hans Sigl (56) die "Starnacht am Wörthersee" live im österreichischen Sender ORF 2 präsentierten. Doch die Show verlief für die beliebte Moderatorin nicht ganz reibungslos. Bereits zu Beginn geriet Barbara Schöneberger in eine unangenehme Situation, als plötzlich ihr Mikrofon ausfiel. Statt ihrer Stimme war nichts mehr zu hören – eine kuriose Panne, die die routinierte Moderatorin mit ihrem typischen Humor zu überspielen wusste: "Ja, man muss sich entscheiden, entweder geile Luftballons oder Ton", witzelte sie. Später brachte ein ohrenbetäubendes Quietschen die Technik erneut aus dem Takt. Glücklicherweise behielt Co-Moderator Hans Sigl die Nerven und sprang mit selbstsicherer Moderation ein.

Der Start in die Show hätte für Barbara definitiv besser laufen können. Trotz mehrfacher Tonausfälle bewahrte sie aber die Ruhe und meisterte die Situation mit einem charmanten Lächeln – ein echter Beweis für ihren professionellen Umgang mit Live-Pannen. Zum Glück stand ihr ihr Co-Moderator zur Seite: Gemeinsam zeigten die beiden, was für ein echtes Power-Couple sie auf der Bühne sind.

Für Barbara, die für ihre schlagfertigen Moderationen und ihren Witz bekannt ist, war die Panne aber schnell vergessen. Seit Jahren begeistert sie Zuschauer mit ihrem Können, sei es als Moderatorin, Sängerin oder Schauspielerin. Privat ist die zweifache Mutter glücklich verheiratet und führt ein bodenständiges Leben abseits des Rampenlichts. Hans Sigl, der ebenfalls durch seine lockere und sympathische Art punktet, zeigte sich einmal mehr als souveräner Kollege und zuverlässiger Partner auf der Bühne. Gemeinsam boten die beiden ein harmonisches Zusammenspiel, das die "Starnacht am Wörthersee" zu einem unvergesslichen Abend machte – Panne hin oder her.

Anzeige Anzeige

Getty Images Barbara Schöneberger und Hans Sigl im Dezember 2019 in Berlin

Anzeige Anzeige

Getty Images Hans Sigl, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Barbara Schöneberger im April 2017