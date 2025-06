Steffen Hallaschka verrät seine Tipps zum Altern mit Würde

Barbara Schöneberger (51) und Steffen Hallaschka (53) haben in einer neuen Folge von Barbaras Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" über das Thema Älterwerden gesprochen. Steffen, der seit 2011 als Moderator bei "Stern TV" tätig ist, teilte offen, wie er mit Veränderungen umgeht. "Wenn man sich Zeit für Sport und gesunde Ernährung nimmt, ist das Leben jenseits der 50 kein Problem", meinte der Moderator. Barbara, die selbst auf eine beeindruckende Karriere zurückblickt, nahm diesen Ansatz mit Humor und brachte das Gespräch schnell in philosophischere Gefilde, als Steffen vor einer großen Fehlerfalle beim Altern warnte.

Dabei ging es Steffen besonders um die Fähigkeit, Veränderungen anzunehmen. Er kritisierte die Tendenz mancher älterer Menschen, an alten Denkweisen festzuhalten. Laut Steffen sei es wichtig, offen für Neues zu bleiben und nicht in die Rolle des "unverbesserlichen alten Sacks" zu verfallen. Besonders deutlich wurde er bei der Kritik an Kollegen, die sich neuen Entwicklungen und Gesellschaftsdebatten wie dem Thema Geschlechtervielfalt verschließen. Sein Appell: "Was für einen selbst unsinnig erscheint, kann für andere eine bahnbrechende Neuerung sein." Barbara stimmte ihm durchaus zu und ergänzte, dass sie die Problematik sehr gut nachvollziehen könne.

Bereits in der Vergangenheit hatte Barbara in ihrem Podcast Einblicke in ihre Einstellung und Sichtweisen gegeben. Dabei sparte sie auch nicht mit Kritik und sprach unter anderem über den Schönheitswahn in der Promiwelt. In diesen Gesprächen zeigte sich, wie stark sie sich mit gesellschaftlichen Themen auseinandersetzt. Doch auch ihre humorvolle und selbstironische Seite kommt regelmäßig zur Geltung, was deutlich macht, warum sie und ihre Gäste derart gut harmonieren. Mit Steffen vereinte sie in der aktuellen Folge zudem eine langjährige Fernsehkarriere, die den beiden eine eindrucksvolle Plattform für solche tiefgründigen Gespräche bietet.

Getty Images Barbara Schöneberger, Moderatorin

Getty Images Steffen Hallaschka im August 2016 in Hamburg