Mit nur 20 Jahren: Influencerin Elena Huelva stirbt an Krebs

Elena Huelva hat den schweren Kampf gegen den Krebs verloren. Die Influencerin veröffentlichte ihren Weg und Umgang mit der hartnäckigen Krankheit seit Jahren auf ihren Social-Media-Profilen. Dabei zeigte sie sich stets positiv und gut gelaunt. Ihre Geschichte verfolgen mittlerweile etwa 977.000 Follower. Doch offenbar konnte sie nichts gegen den Krebs ausrichten: Elena starb im Alter von gerade einmal 20 Jahren.

Elenas Familie verkündete ihren Tod in ihrer Instagram-Story am Dienstag. "Seit heute Morgen tanzt Elena und schaut von ihrem Stern auf euch herab. Danke für alles", lautete das kurze Statement. Die Spanierin soll an einer seltenen Form eines bösartigen Knochenkrebses gelitten haben. Die Krankheit nennt sich Ewing-Sarkom. Schon Tage zuvor soll sie erneut ins Krankenhaus gekommen sein. Doch dort verschlechterte sich ihr Zustand stetig, denn wie sie ihren Fans selbst erklärte, habe der Tumor mittlerweile ihre Atemwege befallen.

Kurz vor ihrem Tod teilte Elena bereits ein emotionales Video, in dem sie sich von ihrer Community verabschiedete. "Ich weiß, dass mein Leben nicht umsonst war, denn ich habe gekämpft und bekommen, was ich wollte", erklärte sie. Sie habe nicht das Gefühl, den Kampf verloren zu haben. Sie habe "bereits gewonnen", weil sie die Öffentlichkeit auf die Krankheit aufmerksam machen konnte.

Elena Huelva im Januar 2023

Elena Huelva, Social-Media-Star

Elana Huelva, 2022

