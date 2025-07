Liverpool: Diogo Jotas Rückennummer wird nicht mehr vergeben

Der portugiesische Stürmer des FC Liverpool Diogo Jota (✝28) ist posthum mit einer besonderen Ehre gewürdigt worden. Der Verein gab auf seiner Homepage Liverpool FC bekannt, dass Diogos Rückennummer 20 zu seinen Ehren nie wieder vergeben und auf diese Weise "für immer mit Diogo verbunden" bleiben wird. Diese außergewöhnliche Entscheidung traf Liverpool in Absprache mit Diogos Ehefrau Rute Cardoso und seiner Familie. Der 28-Jährige und sein Bruder André Silva waren am 3. Juli 2025 bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen.

Der einstige Spieler von Wolverhampton, der 2020 zu Liverpool wechselte, erzielte beeindruckende 65 Tore in 182 Partien und trug maßgeblich zu wichtigen Titeln wie dem FA Cup, dem League Cup und zuletzt der Meisterschaft bei. Der Verein veröffentlichte ein emotionales Video mit der Botschaft "Forever our number 20", das exakt um 20:20 Uhr gepostet wurde. Michael Edwards (61), Geschäftsführer der Fenway Sports Group, unterstrich in einem Statement: "Durch die Rücknahme der Nummer machen wir sie ewig – ein Zeichen für eine außergewöhnliche Persönlichkeit und Spieler."

Diogo hinterlässt seine Ehefrau Rute und ihre gemeinsamen drei Kinder, mit denen er in Liverpool eine Heimat gefunden hatte. Nur wenige Tage vor dem tragischen Unfall hatte das Paar den Bund fürs Leben geschlossen. Während der emotionalen Trauerfeier in Gondomar, seiner Heimatstadt, erwies eine große Delegation aus Liverpool, bestehend aus Spielern und Funktionären, ihm und seinem Bruder die letzte Ehre. Auch zahlreiche Fans gedachten des beliebten Stürmers, dessen Verlust die Fußballwelt zutiefst erschüttert hat. Die Rücknahme seiner Rückennummer zeigt, wie sehr Diogo beim FC Liverpool sowohl auf dem Platz als auch abseits davon geschätzt wurde.

Diogo Jota, Fußballprofi

Gedenken an Diogo Jota im Anfield Stadium

Fußballer Diogo Jota und seine Frau Rute Cardoso im April 2025