50 Cent verspottet P. Diddy mit bizarrem KI-Babyöl-Video

50 Cent (50) hat erneut seine Rivalität mit P. Diddy (55) aufleben lassen und den Musikmogul auf Instagram mit einem skurrilen Clip verspottet. In dem KI-generierten Video sieht man eine animierte Version von Diddy: Der inhaftierte Musiker schreitet in einem pinken Kleid mit einem großen Babyöl-Logo über einen Laufsteg. Unterlegt ist die Szene mit dem satirischen Song "Baby Oil Freak Off Party", der sich der Melodie von "Le Freak" bedient. 50 Cent kommentierte dies provokant: "Ich wusste gar nicht, dass Diddy bei der Michael Amiri Show mitlief."

Der Rapper spielt mit seinem Post auf die skandalträchtigen Babyöl-Funde der Ermittlungsbehörden an, die im Zuge von Durchsuchungen bei Diddys Villen in Miami und Los Angeles im vergangenen Jahr beschlagnahmt wurden. Bereits während Diddys Prozess im Mai hatte sich der "In Da Club"-Interpret über dessen auffällige Vorliebe für Babyöl lustig gemacht. Zuletzt lud er dafür mehrere KI-generierte Bilder auf Instagram hoch, die Diddy in fragwürdigen Babyöl-Szenarien zeigten.

Zwischen den beiden Musikern fließt schon seit mehreren Jahren böses Blut. Einige Fans vermuten, dass 50 Cents Ex-Partnerin Daphne Joy ein Auslöser für die Auseinandersetzung gewesen sein könnte. In Gerichtsdokumenten, die im Rahmen des Verfahrens gegen P. Diddy aufgetaucht waren, wurde Daphne als Sexarbeiterin von P. Diddy gelistet. 50 Cent passte diese Information so gar nicht. Infolgedessen beantragte der "Candy Shop"-Interpret das alleinige Sorgerecht für ihren gemeinsamen Sohn Sire und startete damit einen erbitterten Rosenkrieg.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: 50 Cent und P. Diddy, Rapper

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Rapper

Anzeige Anzeige

Instagram / daphnejoy Sire und Daphne Joy im Mai 2024