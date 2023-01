Mit 18: Mixed-Martial-Arts-Kämpferin Victoria Lee ist tot

Es sind nicht nur für den Mixed-Martial-Arts-Kampfsport traurige Nachrichten. Victoria Lee war eine amerikanische MMA-Sportlerin und galt als eine aufstrebende Athletin. Sie war die jüngste Kämpferin, die jemals an der ONE Championship Promotion teilnahm. Ihre Geschwister Angela und Christian sind ebenfalls leidenschaftliche Anhänger dieses Sports. Doch jetzt schockierte Angela ihrer Fans mit folgender Nachricht: Victoria ist im Alter von 18 Jahren verstorben.

"Am 26. Dezember 2022 hat unsere Familie etwas erlebt, was keine Familie jemals durchmachen sollte... Es ist unglaublich schwer, dies zu sagen... Unsere Victoria ist von uns gegangen", lauteten die ersten Sätze des emotionalen Statements. "Unsere Familie wird nie wieder dieselbe sein. Das Leben wird nicht mehr dasselbe sein", trauerte Angela via Instagram. Weitere Details und die Todesumstände sind bisher nicht bekannt.

Unter dem Beitrag sammelten sich bereits viele Beileidsbekundungen. "Wow. Mein herzliches Beileid für deinen Verlust. Ich sende all meine Liebe an deine Familie", schrieb MMA-Kollegin Bi Nguyen. Auch Ex-Weltmeisterin Miesha Tate brachte ihre Trauer zum Ausdruck: "Es tut mir so leid, Angela... Es gibt keine Worte, aber bitte wisst, dass dieser extrem schwierigen Zeit meine Familie und die Community euch alle möglichen Liebe und Gebete schicken."

Instagram / angelaleemma Victoria Lee, MMA-Kämpferin

Instagram / victorialee.mma Victoria und Angela Lee

Instagram / victorialee.mma Victoria mit ihrem Bruder Christian Lee

