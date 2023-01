Auf Mauritius: Sängerin Ella Henderson hat sich verlobt!

Tolle Neuigkeiten von Ella Henderson (26)! Die Sängerin startet zurzeit mit ihrer Musik so richtig durch: Nach ihrer Teilnahme bei der Talentshow X Factor, bei der sie damals gegen James Arthur (34) verloren hatte, landete sie schon den ein oder anderen Hit wie "Crazy What Love Can Do" oder auch "Ghost". Doch auch im Privatleben scheint es bei der Britin ziemlich rund zu laufen: Ella hat sich verlobt!

Das verkündete die Musikerin jetzt auf ihrem Instagram-Profil. "Also, das ist passiert... Auf das Leben mit dir und all seinen Abenteuern", schwärmte Ella zu einer Reihe niedlicher Schnappschüsse. Darauf zeigt die Blondine stolz ihren funkelnden Verlobungsring oder kuschelt mit ihrem Partner Jack. Für den Antrag hat sich der Schwimm-Profi eine superromantische Location ausgesucht: Auf Mauritius stellte er seiner Liebsten die Frage aller Fragen.

Die Freude ist Ella nur so ins Gesicht geschrieben. Ihre Fans und Freunde teilten das mit ihr und kommentierten, was das Zeug hält: "Herzlichen Glückwunsch" oder "Ahh, ich freue mich so sehr für euch, die tollsten Neuigkeiten", waren nur einige von vielen freudigen Kommentaren unter dem Post.

Instagram / official_ellahenderson Ella Henderson und ihr Verlobter Jack im Januar 2023

Getty Images Ella Henderson im Dezember 2022

Instagram / official_ellahenderson Ella Henderson und ihr Partner Jack im Dezember 2022

